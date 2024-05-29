重視下水道作業安全 宜蘭獲特優

宜蘭十幾年前曾發生過下水道開挖時，整個側壁崩塌，造成工作人員死傷，縣府重視下水道工作安全環境，內政部國土管理署辦理「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」，宜蘭縣與台北、台中都獲特優，宜蘭是非直轄市唯一獲得特優的縣府，各項安全守護指標都拿下評鑑高分。

下水道廠商工作人員深入地底稍有不慎，恐面對沼氣可能缺氧危險，縣府水資處表示，國土署在嘉義高鐵附近舉辦評鑑，評比作業流程及應變能力，例如打開一個人孔蓋，人不能直接下去，必須再打開附近另一個人孔蓋，送風進去，確保通氣後人員才能下去，送風的角度也要有技巧，才能達到最大的送風通氣量，避免沼氣存留危害。

評鑑包括「局限空間出入坑作業一般作業」及「局限空間出入坑作業緊急應變」兩大部分，項目有作業前申報、一般檢查、通風換氣、氣體測定、許可申請及人員身心狀況詢問，作業中的監視作業、作業人員入坑及出坑與作業後的人數及工具確認、相關紀錄及作業共25項評分標準，宜蘭都獲高分。

縣府水利處長李岳儒表示，在通風受限的局限空間中工作，一定要確保人孔內部狀況正常及管線水流暢通，如果稍有不慎，高濃度的沼氣例如甲烷、二氧化碳及硫化氫等，恐怕會導致作業人員缺氧窒息，甚至死亡，連帶影響到一個家庭，所以縣府格外重視安全。

縣府水利處前天到中央領取獎座，昨天再由縣長林姿妙表揚，縣府表示，盼精進承攬廠商在局限空間的作業安全，增強從業人員的職業安全觀念。