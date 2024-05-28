青蛇、白蛇快閃現身 端午節連假到傳藝合拍最潮蛇尾照

端午節連假，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區將有許仙、白蛇與青蛇快閃，冷不防出現遊客身邊，有趣互動，今年也首度推出「龍舟三鐵」趣味競賽；端午節當天中午「午時水」可以除障淨身，迷霧森林會噴出氤氳繚繞的白霧氛圍，別有一番唯美意境。

端午節是重要節氣之一，傳藝園區的街道布置菖蒲五毒符、艾草束，重現傳統習俗，設置雄黃酒甕、蛇尾等美拍打卡裝置，白蛇傳中的主角許仙、白蛇與青蛇也會穿越時空，快閃現身與遊客驚喜相遇，並且為遊客點雄黃驅疫。

全聯善美的文化藝術基金會首次與五結鄉農會合作，6月1日與6月2日在臨水街、月河廣場，共有5場次「粽藝饗宴」包粽體驗，活動結束後可帶回自製肉粽，現場也販賣熟粽、冷凍粽，邀請香氛、古早味、飾品、手作體驗及寵物商品攤進駐。

今年首次推出「龍舟三鐵」趣味競賽，包括水中蛟龍、龍轉乾坤、龍騰午躍，6月8日至10日連假期間，園區單筆消費滿399元發票即可免費參加，使出洪荒之力驅動迷你龍舟，感受水上競速的快感，還有呼拉圈競走，與魔王關卡比賽跳跳龍，關關成功可獲限定獎品。