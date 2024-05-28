基隆信義市場找到中繼市場用地 明年搬遷 後年推動都更

基隆市議會定期會今天議程是市長施政總質詢第1天，國民黨議員何淑萍關切信義市場建物安全，市長謝國樑表示，已洽詢港公司育成中心當中繼市場，明天遷入後，再進行都更重建。無黨籍市議員陳冠羽質疑摩天輪等計畫欠缺整體規畫，謝國樑回應會再評估，今、明年已確定不會編列摩天輪預算。

市長施政總質詢首日排定何淑萍、鄭愷玲、陳冠羽、呂美玲和許睿慈先後提出質詢。何淑萍提及信義市場建築老舊，建議與周邊公有土地辦理都更，興建綜合性大樓，改善民眾和攤商的採購環境，也可創造社會住宅。

謝國樑表示，信義市場都更案已在進行，市府已與台灣港務公司協調，將港務公司位在信義市場旁的育成中心作為中繼市場，預計明年攤商遷入後，2026年展開都更作業。

陳冠羽指市府提出的雙層觀光巴士、港景摩天輪、電動車、超跑嘉年華等政策，遭質疑缺乏整體規畫、想到哪做到哪，建議「停損」，不要越陷越深，造成市庫負擔。謝回應，摩天輪興建作業會再評估，超跑嘉年華也確定不辦。