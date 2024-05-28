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台東知本溪工程截流？雨勢不斷反常乾涸 居民驚見大量死亡魚蝦

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東知本溪有民眾發現公路橋下溪水乾涸，導致溪裡遍布死魚、死蝦，懷疑有公部門在上游施工截流造成。圖／翻攝自臉書社團台東大小事
台東知本溪有民眾發現公路橋下溪水乾涸，導致溪裡遍布死魚、死蝦，懷疑有公部門在上游施工截流造成。圖／翻攝自臉書社團台東大小事

台東知本溪有民眾發現公路橋下溪水乾涸，導致溪裡死魚死蝦遍布，懷疑有公部門在上游施工截流造成，批工程必然，造成生態浩劫也是必然嗎？縣府建設處表示，已報警處理釐清。

建設處指出，經派員到現場查看，發現有挖土機在溪床行走痕跡，不排除是有人截斷水流來灌溉或抓魚，未經許可在溪床使用大型機具挖掘，恐觸犯法規，已報請處理調查，並通知相關單位現勘。

近來雨勢不斷，但有民眾發現知本溪橋下溪水反常乾涸，大量魚蝦死亡，空氣中飄散惡臭，懷疑上游又有工程施工中，導致溪水遭截斷乾涸，並將現況PO上臉書社團，引起熱議。

不過，包括縣府、農水署台東管理處及林業署台東分署均表示沒有工程進行中，縣府為求謹慎今天下午派員前往現場了解勘查，確實發現知本橋下溪水有乾涸及大量魚蝦死亡情形。

「工程必然，造成生態浩劫也是必然嗎？」在地居民說，死亡的溪魚有日本禿頭鯊、兔首禿頭鯊、鱸鰻和沼蝦等，2021年也曾發生同樣狀況，生態若被破壞，需很長時間才能復原。

台東知本溪有民眾發現公路橋下溪水乾涸，導致溪裡遍布死魚、死蝦，懷疑有公部門在上游施工截流造成。圖／翻攝自臉書社團台東大小事
台東知本溪有民眾發現公路橋下溪水乾涸，導致溪裡遍布死魚、死蝦，懷疑有公部門在上游施工截流造成。圖／翻攝自臉書社團台東大小事

台東 日本 林業署

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