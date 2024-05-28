冒著水道坍塌沼氣中毒危險 他們為宜蘭奪特優殊榮

下水道廠商工作人員必須深入地底，若稍有不慎，恐面對沼氣可能缺氧的危險，宜蘭曾有意外，縣府對安全維護格外重視。內政部國土管理署辦理「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」，宜蘭縣與台北市、台中市都榮獲特優的最佳成績，宜蘭同時也是非直轄市唯一獲得特優的縣政府，各項安全守護指標都拿下評鑑高分。

宜蘭在25項都獲得評鑑委員高分肯定，代表縣政府嚴密監控作業環境，守護作業人員性命安全。縣府水利處昨天到中央領取獎座，今天在縣務會議由縣長林姿妙給予表揚。

宜蘭十幾年前曾發生過下水道開挖時，整個側壁崩塌，造成工作人員受傷，縣府特別重視下水道工作安全環境。縣政府水資處說，宜蘭縣下人道硬體設備遠遠比不上這次也是特優的台北市與台中市，但是人員的訓練的素質強過別人，宜蘭建立一套標準的SOP作業流程。

水資處說，這次評鑑舉辦3天，選擇地點位於高鐵的嘉義市太保站附近，主辦單位提供給各縣市的硬體條件都一樣，比的是操作軟體能力，例如打開一個人孔蓋，人不能直接下去，必須再打開附近另一個人孔蓋，送風進去以確保通氣時，人員才能下去，而在送風時的角度與位置也要有技巧，才能達到最大的送風通氣量，避免沼氣存留危害。

評鑑包括「局限空間出入坑作業一般作業」及「局限空間出入坑作業緊急應變」兩大部分，項目有作業前申報、一般檢查、通風換氣、氣體測定、許可申請及人員身心狀況詢問，作業中的監視作業、作業人員入坑及出坑與作業後的人數及工具確認、相關紀錄及作業等，林林總總共25項評分標準。

縣府水利處長李岳儒表示，在通風受限的局限空間中工作，一定要確保人孔內部狀況正常及管線水流暢通，如果稍有不慎，高濃度的沼氣例如甲烷、二氧化碳及硫化氫等，恐怕會導致作業人員缺氧窒息，甚至死亡，連帶影響到一個家庭，所以縣政府對於局限空間出入坑的作業環境安全，格外重視。

縣府表示，宜蘭水環境的維護改善及勞工生命財產安全是同等重要，期望藉由全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，精進承攬廠商在局限空間的作業安全，增強從業人員的職業安全觀念，也要特別感謝下水道建設及維護工程人員的辛勞付出。