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影／蘭嶼暴雨野溪暴漲！累積雨量57毫米 居民：很多路段淹水
受到旺盛對流雲系影響，台東蘭嶼今天大雷雨不斷，日累積雨量來到57毫米，不少野溪溪水暴漲，島上騎車遊客一度受阻，幸無大礙。但居民擔心後面艾維尼颱風恐會持續帶來降雨。
蘭嶼居民阿樂本說，今天一樣下大雨，早上有從屏東後壁湖開一班船來，結果下午要帶客人，很多路段都淹水，野溪暴漲流入馬路，他們只好用牽車方式通過，還好都沒事。
另有居民說，艾維尼颱風雖然不會侵台，但外圍環流一定會影響到蘭嶼，到時候不只有海面風浪變大，也可能持續帶來雨勢造成災情。
中央氣象局資料顯示，旺盛發展的對流雲系目前仍持續影響到台東及綠島、蘭嶼地區，其中蘭嶼伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，恐造成溪水暴漲與排水不良區域發生積水現象。
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