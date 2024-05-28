基隆市立田徑場重建工程命運多舛 完工日期延誤20個月

2021年2月開工的基隆市立田徑場重建工程命運多舛，因為包商質疑工程設計有安全風險，抗拒施作並以解約收場。前市長林右昌卸任前再次發包，新包商又對工程設計提出疑慮，接任市長的謝國樑團隊，為此辦理追加預算因應。目標設定明年8月底前完工，已比原訂日期足足晚了20個月。

基隆市立田徑場原是環狀混凝土建築物，使用多年後出現有鋼筋外露、剝落等問題，看台空間配置已不符現代多樣化需求。林右昌在市長任內爭取中央補助，斥資4億1600多萬元發包重建，預定2022年底完工。

2021年2月田徑場工程開工後，因爆發疫情停工2個月。復工後包商在同年9月提出臨正信路邊坡旁設計有極大安全疑慮，無法施作，但設計單位不同意變更設計工法，雙方各持己見，工程進度嚴重落後。

林右昌在卸任前2個月，先與田徑場原包商終止契約，並辦理重新招標，工程總經費追加到6億1000多萬元。新任包商在謝國樑任內進場，發現鋼構工程沒有規畫臨時安全支撐架，內外牆施工架數量也不夠，因為涉及施工安全，且屬職安規定必要項目，尋求市府協助補足安全措施。

林右昌下台前倉促重新發包，謝國樑上任後曾強調除非有重大設計瑕疵，否則不會同意再辦理變更設計作業。包商提出結構設計有安全疏漏問題後，市府請技師公會等第3公證單位審議，確認設計疏漏，同意變更設計並追加3000多萬經費，工期因此再要延長。

基隆市立田徑場重建工程曾獲2022年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類金質獎」殊榮，但兩任包商都對設計提出疑慮。林右昌任內曾在市府網站發布田徑場工程獲獎喜訊，後來又將新聞資訊下架。