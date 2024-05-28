基隆城際轉運站2任市長接棒興建 通勤族期待7月1日啟用
「給我轉運站」是基隆眾多通勤族的心聲，蔡英文總統2022市長選舉投票前，藉視察基隆城際轉運站造勢，但轉運站未如市府預告日期完工，又經2次變更設計，在謝國樑上任市長後收尾。謝國樑已宣布轉運站6月29日試營運，7月1日啟用。有人指謝團隊收割前朝政績，但謝團隊回顧過往，反倒覺得像在替前市府收拾殘局。
基市府在2018年2月9日公開招標興建轉運站，歷經8次流標，隔年5月10日第9次招標才決標。工動土後施工並不順利，林右昌任內進行3次變更設計，完工日期一路往後延。謝國樑接任後再次變更設計及追加預算，才在去年12月27日通過驗收，工程總經費累計超過7億元。
2022年基隆市長選舉11月26日投票，蔡英文總統在9天前視察基隆城際轉運站，除了對林右昌語多肯定，並為參選市長的民進黨立委蔡適應造勢。
因為總統都來看過了，不少通勤族對轉運站啟用充滿期待。基市府當天也表示，整體施工進度約99.64%，預告3天後完工。只是大家等到選舉結束，又過了兩個在風雨中等車的冬季，滿腹苦水。
謝國樑說，蔡總統視察轉運站，會讓外界產生轉運站即將完工啟用的錯覺。其實總統視察後離開，前市府就提出變更設計。他接任市長後，發現工地現況難以營運，只能辦理第4次變更並追加預算支應。有些人把轉運站工期延宕責任，算在新市府團隊頭上並不公平。經過新市府團隊1年多的努力，轉運站候車區終於要啟用了，商場則是預計年底營業。
基隆城際轉運站遲未開放，通勤族頗有怨言。市府在去年入冬後，就在港西街旅客服務中心旁通道搭設帳棚，引導國道客運1573、9006路線排隊動線，從通道延伸到舊火車站雕花雨棚，減少風吹、日曬、雨淋之苦。
林右昌任內督導轉運站興建工程的觀銷處長曾姿雯回憶，施工過程中遭遇新冠肺炎疫情干擾，導致缺工，當時很多公共工程都面臨這個問題，像台積電也得開出更高的工資招募工班加入。此外基隆的氣候本來就讓工程工期較難掌控，多雨的天氣對轉運站工程影響也很大。
曾姿雯說，轉運站工程設計時據計算的材料等費用，在發包後大漲，甚至還出現有錢叫不到鋼材的缺料問題，讓工程繼續施作面臨極大挑戰。當年依據營造工程物價指數調漲費用，並非浪費公帑，但或多或少都會耽誤工期。
至於變更設計問題，曾姿雯表示，工程實際動工後，若發現實務上困難就可能變更設計，比如說轉運站開工後，有增加設計空調工程，部分設施後來發現不需要，也會辦理減項。另外原先未考量到或預算額度未納入的項目，也可能在變更設計時補足。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言