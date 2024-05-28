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花蓮無黨籍聯盟推「藐視議會罪」 徐榛蔚：尊重議會

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議會無黨籍政團聯盟推動藐視議會罪，希望監督縣政進步。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會無黨籍政團聯盟推動藐視議會罪，希望監督縣政進步。記者王思慧／攝影

立法院會今天續審國會改革法案，花蓮縣議會無黨籍政團聯盟響應藍白提出的法案，推動「藐視議會罪」，包含不得反質詢、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答覆、應出席而未出席等。無黨籍聯盟總召楊華美手拿支持藐視議會罪簽署看板，請縣長徐榛蔚簽名，徐僅回覆「尊重議會」，並未簽署。

議會無黨籍政團聯盟今天召開「國會要改革、花蓮要跟上：推動藐視議會罪」記者會。聯盟提出訴求，製作成大看板，楊華美在質詢時，要求徐榛蔚簽署，徐只說「尊重議會，謝謝」，並未拿起簽字筆簽名，楊說，讓縣長考慮一天的時間是否簽署。

楊華美指出，新國會從上任開始醞釀國會改革法案，預估今天將通過二三讀，個人也支持國會改革。從傅崐萁擔任縣長，到現在徐榛蔚主政，議會一直未獲縣府尊重，既然傅推動國會改革，議員也要推動「藐視議會罪」。

楊華美表示，花蓮縣議會多年來，長期被縣府首長用一樣方式對待，官員應出席而未出席等，幾乎每次議會開議都會上演。她舉例，近年許多天災人禍，希望邀請縣長、副縣長說明卻遭拒；403地震善款不足，是因為外界對縣府的印象差，質詢縣長應如何扭轉負面形象，卻得到「議員您覺得呢？您可以建議」的回應，「這樣是否構成反質詢、藐視議會」。

楊華美說，這次修法的大力推動者是立院國民黨總召傅崐萁，國會要進步，地方也不能落後，因此推動「藐視議會罪」，無論從地方制度法的修法，或是由議會自行訂定相關的自治條例，目的絕對不是懲罰官員，而是希望議會能落實民主精神，實質發揮監督效益，督促縣政的進步。

到場支持的民進黨團總召張美慧說，向縣長跟官員質詢或要求資料時，常遇到被反質詢，隱匿不提供資料等，曾經也有找尋失聯的縣長到議會備詢等。府會要和諧要互相尊重，議員監督縣府是天職。支持反濫權、反黑箱的改革，呼籲縣長支持藐視國會罪。

議會國民黨團發言人林玉芬說，中央跟地方是不一樣的制度，立法權是中央訂定，針對藐視議會罪，要研究地方是否值得執行，並依法依規支持。

花蓮縣議會無黨籍政團聯盟製作看板，聯盟總召楊華美推動藐視議會罪。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會無黨籍政團聯盟製作看板，聯盟總召楊華美推動藐視議會罪。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會無黨籍政團聯盟總召楊華美（右），手拿支持藐視議會罪簽署看板，請縣長徐榛蔚簽名。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會無黨籍政團聯盟總召楊華美（右），手拿支持藐視議會罪簽署看板，請縣長徐榛蔚簽名。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會無黨籍政團聯盟總召楊華美（右），手拿支持藐視議會罪簽署看板，請縣長徐榛蔚（左）簽名，徐僅回覆「尊重議會」，並未簽署。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會無黨籍政團聯盟總召楊華美（右），手拿支持藐視議會罪簽署看板，請縣長徐榛蔚（左）簽名，徐僅回覆「尊重議會」，並未簽署。記者王思慧／攝影

國會改革 徐榛蔚 花蓮

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