「圓吻鯝魚」宜蘭龍潭報到 數千尾上演力爭上游生態秀

台灣原生種「圓吻鯝魚」每年端午節前後現身宜蘭龍潭湖溯溪產卵，先頭部隊日前抵達，上演密密麻麻「力爭上游」生態秀。龍潭社區表示，今年的魚體更大且預估數量比去年多，溯溪產卵持續到7月底，這段期間會有三至四波大盛況，社區配合舉辦永續生態系列活動。

圓吻鯝魚俗稱「鯁仔魚、憨仔魚」，20幾年前抵不過外來魚種競爭，一度消失，但10年前在宜蘭礁溪龍潭湖中被發現，每年端午節前到中元節之間的大雨過後，趁著野溪上漲之際逆游產卵，黑壓壓的數量相當可觀。

礁溪鄉龍潭社區在農業部水保署台北分署輔導下，在龍潭湖透過野溪整治及魚梯整建等，打造「鯝魚生態園區」，全台第一處可以近距離觀賞鯝魚洄游產卵的場域，每年吸引超過70萬以上遊客到訪。

今年魚汛來了，社區總幹事李志文說，5月20日連續兩天梅雨，22日出現首波上溯約2、3000條，但隔天雨量變小未能持續，預估今年的魚體大小及數量應該都不錯，7月底前會有幾波力爭上游大盛況。

迎接魚群到來，龍潭社區今宣布結合政府與民間企業、社團推出活動，包括生態永續教育，搭配龍潭國小鄉土與自然科學課程，在圓吻鯝魚溯溪產卵時取回部分魚卵飼養孵化，詳細記錄，並在7月21日針對國小學生培育的魚苗舉辦魚苗放流，並在野放後安排魚蚌共生體驗─釣牛屎鯽活動。

另外邀請釣魚好手釣除龍潭湖中危害掠食性的外來種魚類，這項活動會有長達兩個月的試釣期、3天的趣味競賽。