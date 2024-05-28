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基隆田徑場波折多 3年未完工

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市立田徑場拆除重建工程2021年2月開工，歷經發包、停工、解約和重新發包作業，市府預估明年可完工啟用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立田徑場拆除重建工程2021年2月開工，歷經發包、停工、解約和重新發包作業，市府預估明年可完工啟用。記者邱瑞杰／攝影

2021年2月開工的基隆市立田徑場重建工程命運多舛，包商質疑工程設計有安全風險，抗拒施作並以解約收場。前市長林右昌卸任前再次發包，新包商又對工程設計提出疑慮，接任的謝國樑團隊為此辦理追加預算因應，目標設定明年8月底前完工，比原訂日期足足晚20個月。

基隆市立田徑場原是環狀混凝土建築物，使用多年後出現鋼筋外露、剝落等問題，看台空間配置已不符現代多樣化需求。林右昌在市長任內爭取中央補助，斥資4億1600多萬元發包重建，預定2022年底完工。

2021年2月田徑場工程開工後，因爆發疫情停工2個月。復工後包商在同年9月提出臨正信路邊坡旁設計有安全疑慮，無法施作，但設計單位不同意變更設計工法，雙方各持己見，工程進度嚴重落後。

林右昌卸任前2個月，先與田徑場原包商終止契約，並辦理重新招標，工程總經費追加到6億1000多萬元。新任包商進場後，發現鋼構工程沒有規畫臨時安全支撐架，內外牆施工架數量也不夠，考量涉及施工安全，且屬職安規定必要項目，尋求市府協助補足安全措施。

包商提出結構設計有安全問題後，市府請技師公會等第三公證單位審議，同意變更設計並追加3000多萬經費，工期因此再延長。

基隆市立田徑場重建工程曾獲2022年國家卓越建設獎，連兩任包商都對設計提出疑慮，有如燙手山芋，首次發包解約收場，再次發包也出狀況，過程一波三折。

林右昌主政時期的教育處長杜國正說，工程首次發包時，營造商因與設計商有歧見，工程就擺著不動，導致工期嚴重延宕，最後解約。為趕上進度，第2次發包時，主體工程、跑道和景觀工程同步發包，跑道可望先開放民眾使用，主體工程再繼續做。第2次發包時的「假設工程」，臨時支撐確實有漏算，這部分變更設計追加就能解決。

基隆 林右昌

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