等5年！基隆城際轉運站7月啟用

「給我轉運站」是基隆眾多通勤族心聲，前總統蔡英文在2022市長投票前，透過視察基隆城際轉運站為候選人拉抬聲勢，但轉運站未如當時預告的即將完工，而是再經2次變更設計收尾，歷經改朝換代，終於確定今年7月啟用。市長謝國樑昨視察，謝說，基隆夏天酷熱、冬天多雨，需要友善候車環境，轉運站分兩階段啟用，第一階段是候車空間，下一階段商場開張正緊鑼密鼓籌備中。

謝國樑說，轉運站近期正做壓力測試，6月29日、30日試營運，7月1日正式啟用，除造福搭國道客運的通勤族，往太白莊、信義、中正和安樂區公車路線，也集中在轉運站外中山一路候車亭上下車。

謝預告，候車空間會先啟用，距商場開張還要再幾個月時間，候車時可買早餐，並吸引更多人流，創造商業價值。

轉運站5年前就動工，原訂2021年完工，拖到今年7月才啟用。有人說，希望這一次是真的，不要再往後延了。

市議員何淑萍說，轉運站工程急就章作業模式留下缺失，謝國樑團隊上任後，逐步改善瑕疵，如今終於要啟用，轉運站頂棚鴿子棲息產生的環境汙染問題，市府也要設法解決。

市議員吳驊珈表示，謝國樑上任1年多，才完成轉運站最後1%興建工程。轉運站除方便民眾上下車，廣場也是很好的公共空間，市府觀光及城市行銷處即將裁撤，轉運站未來由哪個單位接手，希望市府早點確認，並研擬場地借用事宜，活化空間。

前市長林右昌任內督導轉運站工程的前觀銷處長曾姿雯回憶，施工過程遭遇疫情、缺工考驗，基隆氣候多雨，也讓工期較難掌控。變更設計一事，曾表示，工程實際動工後，變更設計是很正常的事，例如轉運站開工後，有增加設計空調工程，部分設施後來發現不需要也會辦理減項。原先未考量或預算額度未納入的項目，也可能在變更設計時補足。