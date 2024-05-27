中橫公路震後持續搶修管制 6月放行3時段
台8線中橫公路受地震、降雨影響持續修復，公路局考量震後邊坡穩定性較低，且鋒面影響，落石頻率仍高，天祥至太魯閣口路段6月每天放行3個時段，端午連假放行時段各增1小時。
公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，403地震後，中橫公路東段於4月8日開放通行，公路沿線持續搶修與修復，因震後初期道路邊坡穩定性較低，屬落石好發期，現階段仍以分階段方式逐步放寬交通管制措施。
太魯閣工務段在5月24日，邀請天祥地區相關業者與機關單位溝通討論後獲共識，訂定中橫公路大禹嶺至太魯閣110.1公里至184.5公里路段，6月施工交管放行措施。
交管分別為大禹嶺至天祥110.1公里至167.7公里路段，交通管制區間為114.6公里合歡派出所至167.7公里天祥，不分平日、假日，於每日7時至下午4時30分，除沿線災修工區視施工需要採機動管制外，其餘時段不管制，下午4時30分至晚間6時30分以後只出不進，晚間6時30分至隔日7時夜間封閉管制。
若由大禹嶺至太魯閣口的用路人，請於下午4時30分前抵達天祥，以免錯過天祥至閣口放行時段；擬由閣口至大禹嶺的用路人，則建議利用中午12時至下午1時的放行時段通過天祥往大禹嶺，以免碰上晚間6時30分後的夜間封閉管制。
天祥至太魯閣口167.7公里至184.5公里路段，不分平日、假日，每天上午7時至8時、中午12時至下午1時及下午4時30分至下午5時30分放行，下午5時30分至晚間6時30分後只出不進，晚間6時30分至隔日7時實施夜間封閉。
端午連假期間（6月8日至6月10日），天祥至太魯閣口路段，仍採3時段管制放行，考量連假期間民眾出入需求較大，採各管制放行時間放寬增加1小時，3時段為上午7時至9時、上午11時至下午1時以及下午3時30分至下午5時30分。
太魯閣工務段指出，每天管制放行前，搶修團隊均將先實施朝巡並排除路面障礙，不排除有延後放行或暫停放行的可能；管制放行時段內，如行經災修工區遇有臨時路況或施工需要或因地域環境有影響行車安全之虞時，例如流芳橋西端對岸岩壁有落石崩滑情形、零星邊坡土石泥流漫溢等，則將採機動管制措施，待阻礙因素排除後再警戒監看放行。
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