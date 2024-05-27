中橫公路震後持續搶修管制 6月放行3時段

台8線中橫公路受地震、降雨影響持續修復，公路局考量震後邊坡穩定性較低，且鋒面影響，落石頻率仍高，天祥至太魯閣口路段6月每天放行3個時段，端午連假放行時段各增1小時。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，403地震後，中橫公路東段於4月8日開放通行，公路沿線持續搶修與修復，因震後初期道路邊坡穩定性較低，屬落石好發期，現階段仍以分階段方式逐步放寬交通管制措施。

太魯閣工務段在5月24日，邀請天祥地區相關業者與機關單位溝通討論後獲共識，訂定中橫公路大禹嶺至太魯閣110.1公里至184.5公里路段，6月施工交管放行措施。

交管分別為大禹嶺至天祥110.1公里至167.7公里路段，交通管制區間為114.6公里合歡派出所至167.7公里天祥，不分平日、假日，於每日7時至下午4時30分，除沿線災修工區視施工需要採機動管制外，其餘時段不管制，下午4時30分至晚間6時30分以後只出不進，晚間6時30分至隔日7時夜間封閉管制。

若由大禹嶺至太魯閣口的用路人，請於下午4時30分前抵達天祥，以免錯過天祥至閣口放行時段；擬由閣口至大禹嶺的用路人，則建議利用中午12時至下午1時的放行時段通過天祥往大禹嶺，以免碰上晚間6時30分後的夜間封閉管制。

天祥至太魯閣口167.7公里至184.5公里路段，不分平日、假日，每天上午7時至8時、中午12時至下午1時及下午4時30分至下午5時30分放行，下午5時30分至晚間6時30分後只出不進，晚間6時30分至隔日7時實施夜間封閉。

端午連假期間（6月8日至6月10日），天祥至太魯閣口路段，仍採3時段管制放行，考量連假期間民眾出入需求較大，採各管制放行時間放寬增加1小時，3時段為上午7時至9時、上午11時至下午1時以及下午3時30分至下午5時30分。