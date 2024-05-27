台東酒駕高於全國平均 饒慶鈴指示端午連假降低交通肇事
台東縣政府今天舉行5月道路安全聯繫會報，縣長饒慶鈴針對端午連假特別要求各單位要做好交通疏導與宣導工作。有委員提及酒駕造成的死亡車禍較全國平均略高，交通隊長劉正達表示會加強酒駕攔查等勤務，降低肇事率。
台東縣5月道安會報由警察局長梁東山主持，並傳達饒慶鈴指示，端午連假警察局與各編組單位做好交通疏導及宣導工作，期能讓前來台東旅遊民眾，有便捷及安全舒適的交通旅遊環境。梁東山也說，在會中委員提到台東縣A1類交通事故類型以自撞因素較多，另外酒後駕車所造成A1類交通事故也較全國平均值增加不少，請執法小組針對酒後駕車違規事項加強稽查取締。
依「交通部道安資訊平台」所公布資料顯示，台東縣112年酒後駕車行為指標值為3.06，較於全國平均酒後駕車行為指標值2.65，高於0.41指標值。此次會議也有委員於會中提出，並請執法小組針對酒後駕車違規事項加強交通稽查取締。
交通隊長劉正達表示，自2024年元旦起開始加強攔檢稽查勤務，優先取締超速及未繫安全帶，迄今已攔停舉發2908件超速違規及1620件未繫安全帶，另外取締酒後駕車計735件，並加強電視媒體及平面文宣宣導，以提高防制效率。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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