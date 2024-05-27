廢農藥空瓶困擾清潔隊員 台東環保局推廢瓶換清潔劑
台東縣環保局清潔人員過去曾因回收未處理乾淨的農藥廢瓶，遭殘餘農藥飛濺至皮膚，幸好處置得當，沒造成傷害。自5月29日起，環保局將舉辦「廢農藥瓶回收-環保清潔劑補充兌換站」宣導活動，將廢農藥罐應三沖三洗的正確觀念傳達給民眾。
台東縣不僅好山好水，也是台灣重要的農業大縣，釋迦、池上米遠近馳名，為增加農作收益與防治病蟲害，農民多少會使用農藥。但使用完畢的農藥空瓶若隨意棄置將造成土壤跟水源污染，甚至造成清潔人員的危險。
台東縣環保局透露，過去就曾有清潔隊員協助民眾回收廢農藥罐時，被殘留農藥噴濺至皮膚，所幸處置得當，沒造成人員受傷。再者，許多民眾對於非農藥罐回收前的清潔也相當馬虎，甚至還會跟一般塑膠回收物一起回收，造成清潔人員的困擾。
因此，台東縣環保局與關山、海端、池上、鹿野及東河等鄉鎮公所首次合作，於5月29日起試辦5場次「廢農藥瓶回收-環保清潔劑補充兌換站」宣導活動，首場將在關山鎮公所舉辦，希望透過活動能加強民眾對於廢農藥容器應三沖三洗再回收觀念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言