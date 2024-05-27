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廢農藥空瓶困擾清潔隊員 台東環保局推廢瓶換清潔劑

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
台東縣環保局將舉辦「廢農藥瓶回收-環保清潔劑補充兌換站」，宣導廢農藥罐應三沖三洗的正確觀念傳達給民眾。圖／台東縣政府提供
台東縣環保局將舉辦「廢農藥瓶回收-環保清潔劑補充兌換站」，宣導廢農藥罐應三沖三洗的正確觀念傳達給民眾。圖／台東縣政府提供

台東環保局清潔人員過去曾因回收未處理乾淨的農藥廢瓶，遭殘餘農藥飛濺至皮膚，幸好處置得當，沒造成傷害。自5月29日起，環保局將舉辦「廢農藥瓶回收-環保清潔劑補充兌換站」宣導活動，將廢農藥罐應三沖三洗的正確觀念傳達給民眾。

台東縣不僅好山好水，也是台灣重要的農業大縣，釋迦、池上米遠近馳名，為增加農作收益與防治病蟲害，農民多少會使用農藥。但使用完畢的農藥空瓶若隨意棄置將造成土壤跟水源污染，甚至造成清潔人員的危險。

台東縣環保局透露，過去就曾有清潔隊員協助民眾回收廢農藥罐時，被殘留農藥噴濺至皮膚，所幸處置得當，沒造成人員受傷。再者，許多民眾對於非農藥罐回收前的清潔也相當馬虎，甚至還會跟一般塑膠回收物一起回收，造成清潔人員的困擾。

因此，台東縣環保局與關山、海端、池上、鹿野及東河等鄉鎮公所首次合作，於5月29日起試辦5場次「廢農藥瓶回收-環保清潔劑補充兌換站」宣導活動，首場將在關山鎮公所舉辦，希望透過活動能加強民眾對於廢農藥容器應三沖三洗再回收觀念。

台東縣環保局將試辦5場「廢農藥瓶回收-環保清潔劑補充兌換站」宣導活動。圖／台東縣政府提供
台東縣環保局將試辦5場「廢農藥瓶回收-環保清潔劑補充兌換站」宣導活動。圖／台東縣政府提供

台東 環保局

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