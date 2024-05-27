縣市長滿意度謝國樑墊底 綠議員盼謝好自為知、傾聽民意

遠見雜誌公布「2024遠見縣市長政滿意度」，基隆市長謝國樑滿意度墊底。謝國樑今天表示虛心面對，努力做好自己的工作。民進黨多名市議員對遠見調查結果，表示不覺得意外，希望謝市府好自為之，施政要傾聽民意。

遠見八布縣市長滿意度調查，謝國樑滿意度39.3%，施政分數56.4分，在全國22縣市長中排名最後。謝國樑說，對所有的民調結果都虛心以對，並努力做好市政工作。遠見民調時間是今年3月「東岸事件」最激烈的時候，市府5月委外做的民調，滿意度已回穩。

市議員張顥瀚說，「基隆市又重返榮耀了」，謝國樑過去1年多的時間，除了東岸商場爭議，還有許多標案的問題。近期有公民發起罷免謝國樑運動，就是對謝施政表達不滿。

市議員張之豪認為，發生東岸商場事件後，謝國樑的民調就相當低迷。市府日前發表基隆市長現在滿意度相當高的數字，結果馬上被遠見民調結果打臉。

市議員施偉政說，不出意外的基隆又回到「第1名（倒數）」的寶座，原因正是謝國樑推港口摩天輪等荒腔走板的施政作為，希望謝市府好自為之，傾聽民意，搞清楚基隆真正的需求再來做。

市議員許睿慈質疑謝國樑市政規畫完全沒有頭緒，也不符合基隆人的需求。基隆邁入超高齡城市，市府新成立的不是長照處，而是兒少處。基市府從市長到局處長，都是處在搞不清楚，也不適任的狀況。