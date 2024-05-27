農業金庫捐血活動送優惠券 買花蓮農產可抵用
全國農業金庫今天表示，為幫助花蓮強震後當地農民走出難關，30日將舉辦捐血活動，捐血1袋250c.c.可獲贈電子優惠券500元，可在「農金安心GO」平台花蓮農特產品專區消費抵用。
全國農業金庫發布資訊指出，30日將在台北市228和平紀念公園公園路與襄陽路口舉辦愛心捐血活動，活動從當天上午10時開始，捐血1袋250c.c.者可獲贈電子優惠券新台幣500元，捐血2袋獲贈電子優惠券1000元。
全國農業金庫表示，上述電子優惠券可在農金資訊公司的「農金安心GO」安全農漁產品產銷媒合平台所設置的「從心出花-花蓮農特產品專區」使用，可全額折抵專區商品。
全國農業金庫指出，花蓮受4月3日的強震重創，當地農漁產業生產基地和聯外道路受波及，希望舉辦此活動可協助當地農漁民挺過難關。
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