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9頭大型抹香鯨現身清水斷崖 最長逾16米超「鯨」豔

中央社／ 花蓮縣27日電
花蓮縣福爾摩沙協會與賞鯨船昨天進行海洋生態調查，在清水斷崖海域發現9頭大型抹香鯨，其中1、2頭身長逾16公尺，比船隻還長，研究人員指鯨群比往年提早出現，非常驚豔。圖／花蓮縣福爾摩莎協會提供
花蓮縣福爾摩沙協會與賞鯨船昨天進行海洋生態調查，在清水斷崖海域發現9頭大型抹香鯨，其中1、2頭身長逾16公尺，比船隻還長，研究人員指鯨群比往年提早出現，非常驚豔。圖／花蓮縣福爾摩莎協會提供

花蓮縣福爾摩沙協會與賞鯨船昨天進行海洋生態調查，在清水斷崖海域發現9頭大型抹香鯨，其中1、2頭身長逾16公尺，比船隻還長，研究人員指鯨群比往年提早出現，非常驚豔。

賞鯨船業者呂世明今天接受媒體聯訪表示，此趟航班由海洋教育推廣者廖鴻基帶領志工進行鯨豚的記錄調查，航程長達5小時，如同一場海洋生物展演。

在航行過程中，乘客們目睹旋轉翻滾的飛旋海豚、數量眾多的弗式海豚及飛翔的飛魚；然而，最令人興奮的是花蓮大地震後首次現身的抹香鯨，接連看見共9頭抹香鯨在東部海域悠游，其中1、2頭身長逾16公尺，相當大隻。

呂世明說，抹香鯨爆大量通常在6、7月間，此次5月底就現身，不知道是否與地震相關連，或許是海水溫度變化、鯨魚食物在此區域等因素，有待專家記錄、研究。

「抹香鯨都回來了，觀光客可以回來嗎？」呂世明說，今年會加開抹香鯨航班，每趟出海至少5小時調查，每航次開放20名非研究志工報名，也有全台語導覽航班，民眾可至多羅滿賞鯨官網報名。

廖鴻基對這次航程非常興奮，他說：「這是一次難得的經歷，我們不僅親眼看到不少海洋生物，還收集到許多寶貴的聲音及數據，這對於未來的海洋研究有著重要意義。」

由勇源教育發展基金會及海洋保護署支持，花蓮縣福爾摩沙協會發起「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，每季在花蓮外海出動約10趟調查航班，記錄海洋生物行為與習性，以了解抹香鯨活動模式、遷徙路線與社群結構，為保育措施提供科學依據。

抹香鯨 航班 花蓮

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