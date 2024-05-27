基隆城際轉運站7月啟用 通勤族不用再忍受淒風苦雨等車

基隆市長謝國樑今天到「基隆城際轉運站」，了解轉運站啟用籌備作業。交通處表示，轉運站預計6月29日、30日試營運，7月1日正式啟用，國道通勤民眾在試營運後，在轉運站候車環境會更舒適。往太白莊、信義、中正和安樂區公車路線，也集中在轉運站外中山一路候車亭上下車。

謝國樑今早到城際轉運站拍攝宣傳影片，並視察轉運站籌備啟用作業時說，轉運站預定7月1日啟用，最近在做壓力測試，他也來看一下相關設施狀況，希望順用啟用後，讓通勤族改到轉運站內上下車，通勤會更方便。

謝國樑表示，夏天很熱、冬天常下雨，等候搭車會有很多不方便的地方。轉運站分2個階段啟用，第1階段是候車空間啟用，第2階段商場啟用也在緊鑼密鼓推動當中，還需要幾個月的時間，希望盡快完成，讓民眾也能買個早餐，並吸引更多人流，創造更多的商業價值。

交通處公共運輸科長曾令偉說，轉運站位在基隆火車站的南、北站中間，從南站2樓平台穿越忠一路就可以到轉運站，也可以從南站1樓經地下連通道到轉運站，免除雨天時的不便。