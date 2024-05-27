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遠見民調縣市長滿意度墊底 謝國樑：虛心以對、做好工作

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
遠見雜誌公布「2024遠見縣市長政滿意度」，基隆市長謝國樑（右）滿意度墊底。謝說，對所有民調結果都虛心以對，未來仍會努力做好自己的工作。記者邱瑞杰／攝影
遠見雜誌公布「2024遠見縣市長政滿意度」，基隆市長謝國樑（右）滿意度墊底。謝說，對所有民調結果都虛心以對，未來仍會努力做好自己的工作。記者邱瑞杰／攝影

遠見雜誌公布「2024遠見縣市長政滿意度」，基隆市長謝國樑滿意度墊底。謝國樑今天表示，遠見是3月「東岸事件」最激烈的時候做民調，他虛心以對。市府5月委外做民調已回穩，未來仍會努力做好自己的工作。

遠見做的縣市長滿意度調查，分成6都組、13縣市組和離島組（3個縣），謝國樑的滿意度是39.3%，施政分數56.4分，在全國22縣市長中都是最低。

謝國樑今早去視察轉運站時說，對所有的民調結果他都虛心以對，並努力做好市政工作。遠見在報導中有提到，做民調時間是今年3月，正是「東岸事件最激烈的時候」，市府委託民調專家戴立安5月做的民調，已經比較回穩。

謝國樑表示，就好像昨天在國門廣場舉辦的戶外音樂會，是基隆舉辦活動人潮最多之一，未來就是努力做好自己的工作，他不敢說太多，就是努力把它做好。

遠見雜誌公布「2024遠見縣市長政滿意度」，基隆市長謝國樑（右）滿意度墊底。謝說，對所有民調結果都虛心以對，未來仍會努力做好自己的工作。記者邱瑞杰／攝影
遠見雜誌公布「2024遠見縣市長政滿意度」，基隆市長謝國樑（右）滿意度墊底。謝說，對所有民調結果都虛心以對，未來仍會努力做好自己的工作。記者邱瑞杰／攝影

民調 謝國樑

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