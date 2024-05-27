花蓮藍天麗池趕拆 端午前通車

403地震造成花蓮16棟建物受損，影響公共安全須強制拆除，其中位於市區中正路的藍天麗池大飯店，本月初開始拆除，原預計3周拆完，但建築混凝土結構強度高，增添拆除難度，一度傳出要拆到6月底，縣府澄清，飯店預計在6月7日拆完，希望能趕在端午連假前恢復道路通行。

縣府建設處長鄧子榆表示，飯店拆除時間長的主因，是其樓層數較高，除初期填土墊高耗費較多時間，建物混凝土結構也較強，拆除機械耗損大，需頻繁修補機械；隨著樓層高度變低，後續將用較短的大鋼牙機具同時拆除，提升作業速度。

鄧子榆指出，飯店拆除完成之後，還要清運土方、廢棄物處理、重鋪道路及恢復周邊公共設施，請施工廠商要在6月7日以前完成全部作業，以紓解端午連假交通運輸。

另一棟正在拆的吉安鄉中華路麥當勞建物，採連續24小時拆除，因結構較好拆，預計6月3日或4日可完工，沿線道路也力拚端午連假前修復完成並通車。

至於馥邑京華6棟紅單大樓，鄧子榆說，A棟因有危險性，確定將由政府公費強制拆除，現已利用鋼筋臨時支撐，不過社區居民上周向內政部國土署陳情，希望6棟全部拆除，應會再找台北技師檢視建物，待檢查完後，才決定其他5棟是否一併拆除。

另外，明禮路上的統帥大樓因強震傾斜倒塌，歷經半個多月拆除作業，已於17日完工，周邊道路已在25日傍晚5時恢復通行，用路人不必再繞路。