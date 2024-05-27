宜蘭營養午餐秘書 9成教職員兼任

宜蘭縣國中小午餐秘書有9成都是教職員兼任，從驗菜、測量溫度、配送到記錄，工作負荷重。宜蘭教師職業工會提出希望設置專職人力，教育處表示，目前人力規定依照中央辦法，若中央願意增設也樂觀其成。

宜蘭教師職業工會理事長葉明政指出，目前縣內公立中小學的午餐秘書，6成是教師兼任，3成職員兼任，僅1成是營養師。若校內自有廚房，午餐秘書上午7時40分就要驗菜，近中午監督烹煮狀況，起鍋時測量食物中心溫度保證有熟；校內無廚房，午餐秘書還得到中央廚房督餐，並負責配送。這還是順利狀況，若出意外如食材不夠，就更傷腦筋。

葉明政說，午餐秘書的工作包含食品專業，如看報表確認營養素、正確量測食物溫度、判斷廚工烹飪狀況等，對非專業的教職員來說，都要從頭學，許多兼任秘書「壓力真的非常沉重」。但日本行之有年的午餐機制都有專業團隊、空間運作，盼設置專職人力。

教育處表示，每學期舉辦午餐秘書衛生講習，協助各校秘書熟悉專業任務，也讓兼任教師每周減課2節，會盡量減少負擔。至於人力配置，仍需依中央規定，如「學校衛生法」第23-1條規定，40班以上才能設置營養師；若中央願修法，增設人力降低第一線壓力，縣府樂觀其成。