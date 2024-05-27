鬼頭刀滯銷 台東議員盼學校國軍捧場

每年4至6月進入鬼頭刀捕撈季節，台東今年漁獲量比去年增加近2成，因外銷疲軟及蘇花公路交通中斷影響，加工成本墊高，市場價格比往年低，魚商囤貨壓力大，議員建議縣內學校營養午餐及國軍伙食入菜，盼縣府協助推廣。教育處回應，全案研議朝此方向努力。

屏東東港、宜蘭蘇澳及台東新港是捕撈鬼頭刀的三大漁港。議員許進榮指出，鬼頭刀是新港區漁會產量最高的漁獲，以前多半銷往美國，但去年起美國不再進口，國內貨量增加，價格下跌。

新港區漁會總幹事陳俊銘說，鬼頭刀是白肉、魚刺少，深受外國消費者喜愛，約8、9成仰賴外銷，今年鬼頭刀漁獲比去年增加，出口量卻沒有同步增加。

此外，鬼頭刀加工廠設在宜蘭，震後運輸成本增加也是囤貨原因之一。陳俊銘說，不只鬼頭刀，此時也是黑鮪魚旺季，消費者選擇多，漁業署有意協助，相信只要打通市場就能提高價格。

許進榮建議，先從台東營養午餐及國軍伙食著手，穩住鬼頭刀的市場行情。縣長饒慶鈴表示，鬼頭刀需要先分切處理及加工，以便學校營養午餐廚房烹調，會協助溝通學校及營區協助推廣。