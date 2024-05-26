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基隆八中里長林浩隆「面師」 傳承八家將臉譜畫臉技藝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市暖暖區八中里長林浩隆是基隆少有的「面師」，他是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手。圖／基隆市政府提供
基隆市暖暖區八中里長林浩隆是基隆少有的「面師」，他是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手。圖／基隆市政府提供

基隆市暖暖區八中里長林浩隆是基隆少有的「面師」，他是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手，他除了里長的身分，也是當地廣興堂宮廟的負責人，年輕時曾經參與八家將陣頭，醉心八家將畫臉技藝，近年來創新畫出八家將臉譜新生命，製作出許多文創藝術品，在創新中傳承這項技藝。

基隆市副市長邱佩琳昨天參加八中里文化推廣活動，邱佩琳在林浩隆的指導之下，親自體驗八家將彩繪藝術，雖然她有繪畫的底子，不過首度為「范將軍」畫臉的她仍表示頗具挑戰性，必須要非常專注並保持莊嚴，仔細畫出將軍的神韻與意境，對林浩隆醉心傳承這項技藝相當佩服，市府也會協且推廣。

人稱「龍哥」的林浩隆說，他年輕時曾經參與八家將陣頭，非常熱愛八家將畫臉技藝，為了能夠更加專心投入，經常在半夜時分畫臉，近年來更是跳脫傳統家將畫臉技藝，以文創手法創新畫出八家將臉譜，希望讓傳統技藝有新的生命。

林浩隆投入勾勒形形色色的八家將臉譜，他從20多歲迷上八家將文化，認為這是台灣民間廟宇特有的民俗瑰寶，6年多來，他不斷嘗試臉譜創作，曾專程南下拜師學藝，他完成的每個臉譜都有獨特的「靈魂」，還會將臉譜義賣捐給長者及慈善團體。

臉譜在南部較為盛行，他賦予每個臉譜新的生命，在基隆推廣，每個臉譜都不相同，有獨特的藝術性及實用性，很多年輕人看到也愛不釋手，紛紛相跟他學畫八家將，他也都不吝指導，教導最重要耐心和誠心，一筆一畫都畫入八家將的神韻。

基隆市暖暖區八中里長林浩隆是基隆少有的「面師」，他是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手。圖／基隆市政府提供
基隆市暖暖區八中里長林浩隆是基隆少有的「面師」，他是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手。圖／基隆市政府提供
基隆市暖暖區八中里長林浩隆是基隆少有的「面師」，他是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手。圖／基隆市政府提供
基隆市暖暖區八中里長林浩隆是基隆少有的「面師」，他是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手。圖／基隆市政府提供
基隆市暖暖區八中里長林浩隆是基隆少有的「面師」，他是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手。圖／基隆市政府提供
基隆市暖暖區八中里長林浩隆是基隆少有的「面師」，他是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手。圖／基隆市政府提供
基隆市暖暖區八中里長林浩隆是基隆少有的「面師」，他是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手。圖／基隆市政府提供
基隆市暖暖區八中里長林浩隆是基隆少有的「面師」，他是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手。圖／基隆市政府提供

基隆 陣頭

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