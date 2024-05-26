台東兒童公園曝曬 將規畫遮陽

台東特色兒童公園去年起陸續啟用，深受父母喜愛，縣府將與鄉鎮公所合作，含新建及14座兒童遊戲場改建，2026年全縣合計達17座。議員建議應納入遮陽及全齡化功能。縣府表示，盤點評估可行性，盡量納入規畫。

議員黃治維表示，有家長反映中午前後2個小時，部分遊具溫度高達攝氏51度，可能導致孩童燙傷，未來公部門規畫設計遊具及體健公園時，應該納入遮陽設施。此外公園不應只給特定年齡層，而是朝全齡化設計。

他強調，台東人口逐漸高齡化，老人家有時候也想玩遊具或使用運動設施，全齡化公園可提供民眾更完善且安全的休憩空間，讓大人小孩都能利用公園設施。

建設處副處長馬志安指出，現有公園若要全面設置遮陽設施，有些公園可能會影響設施使用，另外還有是否有足夠腹地等因素考量，未來會盤點評估可行性後，再納入規畫，若條件許可會設置遮陽設施，全齡設施也一併裝置。

去年7月台東首座兒童運動公園啟用，後續其他特色兒童公園陸續啟用，預估後年可達17座。