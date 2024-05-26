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花蓮富里明里大橋鋼便道 6月1日通車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮富里鄉明里大橋鋼便道將完工，預計下月1日開放通車。圖／縣府提供
花蓮富里鄉明里大橋鋼便道將完工，預計下月1日開放通車。圖／縣府提供

花蓮縣富里鄉明里大橋因地震、颱風侵襲影響受損，橋面沉陷無法通行，縣府爭取經費改建，為方便民眾通行，先施作鋼便道代替，預計月底移交給鄉公所管理，6月1日起開放通行。

明里大橋連接富里鄉富里村、明里村及卓溪鄉古風村，橋齡近40年，前年918地震時就受損，又不堪去年颱風接連來襲，在海葵颱風過後出現橋面下沉、多處伸縮縫裂開。

縣府建設處派員做橋梁檢測，發現橋梁上部結構P7處沉陷量保守推估約7公分以上，P8伸縮縫開裂5公分、且高低差約3公分，有安全疑慮，去年9月14日起封橋禁止通行，考量民眾交通需求，先施作便道。

近日鋼便道即將完成，縣府昨天宣布5月31日移交給鄉公所管理，6月1日起開放通行。建設處長鄧子榆說，舊橋會拆除改建，正在辦理細部設計，完成後送公路局審查，從設計完成到發包、完工，至少要2年。

縣長徐榛蔚也前往視察南區重建情況，建設處表示，羅山村景平三號橋進度超前，預計下月20日完工；跨越秀姑巒溪的花78鄉道崙天大橋被918地震震損，縣府獲中央補助2億7000萬元，重建長度約430公尺、東西引道約300公尺、寬9公尺的新橋，去年底開工，預計明年底完工，施工進度也提前，工程期間也有便道供通行。

地震 海葵颱風

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