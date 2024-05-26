宜蘭旅宿業 爭取住宿送童玩節門票

地震後宜蘭觀光住宿受影響，業者自救搶商機，盼搭配國際童玩藝術節，喊話縣府祭出住宿消費2000元贈送1張童玩節門票，挽救業者生計。縣府昨表示，朝此方向研議訂定宜蘭獎勵方案。

0403花蓮強震後，花蓮南北鄰近的宜蘭與台東觀光產業都受影響，但中央振興方案與紓困案只給花蓮、台東，宜蘭縣政府、立委陳俊宇相繼爭取補助宜蘭，但中央堅持獎勵補助只給花東。

礁溪鄉觀光旅宿最密集，首當其衝，宜蘭縣溫泉產業發展協會理事長梁博凱表示，礁溪地區住房率已下降3至4成，五星級飯店月平均住宿率5成，算是礁溪比較好的，不過客人集中在假日，平常日真的慘，損失不亞於花蓮。

礁溪鄉民代表會主席游見璋抱怨中央，花東發展條例特別補助沒有宜蘭的份，北北基生活圈也把宜蘭排除在外，宜蘭不屬於東區也不位於北區，好康的事都沒有想到宜蘭。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，疫情解封後國人瘋出國，國旅市場本來就不好，加上地震發生在花蓮北部與宜蘭交界處，宜花的交通與產業都受到影響，雪上加霜。

王文新建議，暑假登場的童玩節，縣府若祭出住宿消費2000元補助1張童玩節門票的方案，4000元補助2張，依此類推，對業者與童玩節都好。

縣府秘書長吳志宏表示，已邀集府內相關單位與觀光產業討論，會朝業者建議的方向辦理，傾向採取住宿發票或收據等憑證免費入園。