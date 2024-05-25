「愛嶼搖滾」基隆音樂祭逾萬人擠爆 明天還有一天

「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭今天起一連兩天，天在國門廣場和海洋廣場首度登場，有實力派音樂唱作人高爾宣及金曲樂團麋先生，以及無妄合作社、夜間限定、庸俗救星等超過20組頂尖音樂陣容輪番獻唱，吸引粉絲熱情參與，今天到場逾萬年輕人，帶動周邊市集與商圈的買氣。

今天中午起音樂祭開始演唱，一直到晚上9點多，人潮不斷，很多年輕人擠爆現場，並在台下一起嗨唱、熱舞，讓基隆港邊有如嘉年華。市場採取雙舞台規畫，除了炸裂舞台的演出外，雙舞台之間也安排文創美食市集和傘座休憩區，讓樂迷們在不停歇的演出節目間，探索基隆在地美食和手作創意。

基隆市文化局長江亭玫表示，國門廣場的「愛舞台」及海洋廣場的「嶼舞台」，讓多元而不同風格的唱作音樂人，如同對話般，輪番在兩個舞台演出不間斷。搖滾音樂祭十分熱鬧，年輕人不僅塞爆現場，更帶動周邊商家、旅宿消費，創造營業商機。