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冬山三奇美徑稻田飄樂音 預告下一場熱氣球嘉年華將登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
三奇美徑「稻浪音樂會」今天下午登場，在搖曳稻浪中欣賞美好樂音。記者戴永華／攝影
三奇美徑「稻浪音樂會」今天下午登場，在搖曳稻浪中欣賞美好樂音。記者戴永華／攝影

宜蘭冬山鄉三奇美徑稻浪音樂會今天下午登場，在一望無際的稻田間演奏音樂，午後涼風吹來，讓人如癡如醉。鄉長林峻輔預告，這個季節的三奇美徑最美，接下來在下個月初還有熱氣球嘉年華與7月的冬山風箏節，精彩的系列活動歡迎大家到冬山鄉走走。

三奇美徑沒有電線桿，數百公頃寬廣田間栽種稻米已經結穗，稻浪隨風飄舞，在稻田間演奏音樂是特別的體驗。今天下午由荒野保護協會-生態回聲劇團，演出「穿越52甲」環境教育劇場表演，將近300公頃的「52甲濕地」是國家級的重要濕地，生態資源豐富。

另外邀請當地經常得獎的「順安國中絲竹樂團」和「冬山國小管樂團」接連演出，兩校音樂團隊展現長期努力與堅強的演出實力，贏得觀眾熱烈好評。

鄉長林峻輔表示，公所舉辦三奇美徑系列活動，帶領大家感受冬山鄉最美麗時刻，從這個月的彩繪稻田，到今天稻浪音樂會，接著6 月1日與2日、8日與9日安排熱氣球嘉年華，7月份有冬山風箏節，每一場美麗的初夏盛宴，值得您參與。

不過因為每天都有很多遊客湧入賞景拍照，不小心傷了結實纍纍的稻穗，鄉公所特別提醒遊客「粒粒皆辛苦」，請遊客勿踏入稻田、不要觸碰稻穗，讓美景持續到稻田收成。

三奇美徑「稻浪音樂會」邀請順安國中絲竹樂團演出，在搖曳稻浪中欣賞美好樂音。記者戴永華／攝影
三奇美徑「稻浪音樂會」邀請順安國中絲竹樂團演出，在搖曳稻浪中欣賞美好樂音。記者戴永華／攝影
三奇美徑「稻浪音樂會」今天下午登場，在搖曳稻浪中欣賞美好樂音。記者戴永華／攝影
三奇美徑「稻浪音樂會」今天下午登場，在搖曳稻浪中欣賞美好樂音。記者戴永華／攝影

熱氣球嘉年華 音樂會 風箏節

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