影╱韓國天團New Jeans新專轉MV礁溪取景 30秒爆紅國際

宜蘭礁溪美景被拍入韓國人氣女團New Jeans新專輯主打曲MV，《HOW SWEET》MV約4分鐘，其中約30秒在礁溪鄉奇立丹路與德陽街前平交道拍攝，MV才上線1天就突破500百人觀看，知名度爆衝，讓鄉民嗨翻天，開心樂喊「礁溪被國際看見」。

New Jeans官方於昨天下午釋出新歌〈HOW SWEET〉MV，輕快活潑，這支MV走入鄉間村里拍攝，充滿台灣味；最特別是，女團成員在一處平交道前熱舞，展現新舞步，搭配後方台鐵普悠瑪、自強號列車經過，動態感十足，眼尖網友發現是位於礁溪鄉德陽宮前平交道。

另有一段是在礁溪鄉奇立丹路拍攝，把載送黃牛的貨車同時捕捉入鏡，伴隨旁邊稻田與民宿，團員比讚合體，美好開闊的農村綠景，彷如讓人聞到稻草香。

「礁溪的美，紅到國際」，住在影片附近的居民今天興奮討論這支MV、粉絲瘋狂轉貼，也有人跑到平交道前拍照。