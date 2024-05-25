記錄眷村、海洋美味等文創展 吸引青年返鄉尋找基隆DNA

基隆市政府產業發展處今天到明天，一連兩天，在基隆城際轉運站舉辦基隆地方創生「尋找基隆DNA雞籠跨域共生圈」成果展，4組地方創生團隊包含西岸的語雨文化工作室、和平社區發展協會、東岸八斗子地區禾雨露製作企業社，以及暖暖地區山城內碇內社區發展協會與山水草間及山辰香室的地方青年團隊，都各有特色。

基隆市政府秘書長方定安表示，市府到彰化鹿港向「鹿港囝仔」團隊取經學習，同步透過地方創生計畫的推動，促進地方活化與產業經濟提升，吸引更多青年與地方團隊回到基隆。

基隆西岸語雨文化工作室跟太白莊合作執行「西岸碼頭聚落文化路徑-場所點設立計畫」，推動地方導覽人才、資源之培訓，並建立地方服務營運空間；和平社區發展協會則是以「高遠新村－眷村新面貌」人文紀實手法，透過影像與文字記錄港務眷村媽媽的「手路菜」

禾雨露製作企業社透過魚寮空間推動「漬味八斗-打造魚寮在地品牌八斗漬」，以食魚教育帶領民眾走訪並體驗魚寮文化，同時發展出小卷加工成為小卷漬；暖暖地區碇內社區發展協會與山水草間及山辰香室的地方青年團隊共同合作，執行「暖暖直販所串接計畫」，以小旅行串接暖暖地區多個地方團隊，有效帶動地方經濟的提升。