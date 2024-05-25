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影╱爆美！「跳舞女郎」文心蘭盛開 黃金隧道打卡熱點開放

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供
「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供

宜蘭季節限定網拍美景「黃金隧道」登場了。位於員山鄉金雙甡花卉農場栽培500盆文心蘭進入盛開期，高逾3公尺花梗交織成黃金隧道，宛如人間仙境般浪漫，今年花開得特別綿密，農場宣布今天起對外開放1個月，想要搶拍美景的人要趁早。

文心蘭又稱「跳舞蘭」，俏麗柔美的花姿被形容成「跳舞之郎」，5月底至6月初進入花期。金雙甡花卉農場是由一對雙胞胎兄弟經營農場，細心呵護下，打造一條長約100公尺號稱「全台灣唯一的文心蘭黃金隧道」，每年吸引很多遊客前往拍照，更被遊覽車業者列入遊程之一。

張姓業者表示，今年有很多花梗超過3公尺以上，由於花梗拉長、花開數量特別多，交織成的黃金隧道更整齊綿密，今天起開放欣賞1個月，入園清潔費每人50元，憑券可兌換水果冰，最新花況請關注金雙甡花卉農場臉書。

「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供
「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供
「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供
「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供
有「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供
有「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供
「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供
「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供
「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供
「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供
「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供
「跳舞女郎」之稱的文心蘭進入盛開期，宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的黃金隧道乍開大爆美，農場今天開放參觀，為期1個月。圖／金雙甡花卉農場提供

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