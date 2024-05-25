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震後中央不補助 宜蘭業界自救爭取住宿贈送童玩節門票

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
地震重創宜蘭觀光產業，業者建議搭配國際童玩節「金雞母」，祭出住宿送童玩節門票方案，縣政府已同意朝此方向研議辦理。本報資料照
地震重創宜蘭觀光產業，業者建議搭配國際童玩節「金雞母」，祭出住宿送童玩節門票方案，縣政府已同意朝此方向研議辦理。本報資料照

地震後宜蘭的觀光住宿狀況非常慘，縣府雖爭取補助，但中央產業振興獎勵給了花東，宜蘭業者抱怨連連、自救搶商機，盼搭配國際童玩藝術節的產業「金雞母」，請縣府祭出住宿消費2千元贈送1張童玩節門票，挽救業者生計。縣府今表示，朝此方向研議訂定宜蘭獎勵方案。

0403花蓮強震後，花蓮南北鄰近的宜蘭與台東觀光產業都受影響，但中央振興方案與紓困案只給花蓮、台東，宜蘭縣政府兩次去文給中央相關部會，立委陳俊宇也開會爭取補助宜蘭，但中央的態度相當堅持，獎勵補助只給花東。

礁溪鄉是觀光旅宿最密集地區，首當其衝，宜蘭縣溫泉產業發展協會理事長梁博凱表示，宜蘭產業受大地震影響不亞於花蓮，礁溪地區住房率已下降3至4成；此外，五星級飯店月平均住宿率5成，算是礁溪比較好的，不過業者大嘆客人集中在假日，平常日真的慘。

縣觀光協會理事長王文新說，疫情解封後國人瘋出國，國旅市場本來就不好，加上地震發生在花蓮北部與宜蘭交界處，宜花的交通與產業都受到影響，雪上加霜。

礁溪鄉民代表會主席游見璋抱怨中央，花東發展條例特別補助沒有宜蘭的份，北北基生活圈也把宜蘭排除在外，宜蘭不屬於東區也不位於北區，好康的事都沒有想到宜蘭。

王文新為此奔走中央與地方，爭取重視宜蘭觀光產業慘況，同時也建議縣政府針對暑假登場的童玩節可以帶動一波商機，請縣府祭出住宿消費2千元補助1張童玩節門票的方案，4千元補助2張，依此類推，對業者與童玩節都好。

縣府秘書長吳志宏已邀集府內相關單位與觀光產業討論，他表示，縣府會朝業者建議的方向辦理，但可能不是直接贈送門票，傾向採取住宿發票或收據等憑證讓民眾免費入園，希望能幫助到業者。

地震重創宜蘭觀光產業，業者建議搭配國際童玩節「金雞母」，祭出住宿送童玩節門票方案，縣政府已同意朝此方向研議辦理。圖／縣府提供
地震重創宜蘭觀光產業，業者建議搭配國際童玩節「金雞母」，祭出住宿送童玩節門票方案，縣政府已同意朝此方向研議辦理。圖／縣府提供
地震重創宜蘭觀光產業，業者建議搭配國際童玩節「金雞母」，祭出住宿送童玩節門票方案，縣政府已同意朝此方向研議辦理。圖／縣府提供
地震重創宜蘭觀光產業，業者建議搭配國際童玩節「金雞母」，祭出住宿送童玩節門票方案，縣政府已同意朝此方向研議辦理。圖／縣府提供

住宿 宜蘭 花蓮強震

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