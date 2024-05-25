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影／超刺激蝸牛競速鳳林慢城登場 「大骨翔平」也來參賽

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽今天在花蓮鳳林鎮登場，各場次20隻選手在大圓桌上，奮力通過33公分長的賽道。記者王燕華／攝影
鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽今天在花蓮鳳林鎮登場，各場次20隻選手在大圓桌上，奮力通過33公分長的賽道。記者王燕華／攝影

花蓮國際慢城鳳林鎮，今天有一場別開生面的「蝸牛賽跑」錦標賽，來自台南、台東、花蓮等地的選手，展開腹足、伸長觸鬚，在長達33公分的「賽道」上奮勇前進，一旁加油聲此起彼落，相當有趣。

位於花蓮中區的鳳林鎮約1萬1000人口，是獲得國際認證的慢城，一群在地創生工作者以「蝸牛」相呼應，舉辦鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽盼翻轉老街區。

相隔5年後，今年第二屆終於登場，位於鳳林火車站旁的賽場一早湧入不少人，還有人昨天就帶著蝸牛入住「選手村」。

工作人員「拾豆屋」業者鄭仁壽表示，原定3場各場20名選手，因報名熱烈加到4場。比賽不限品種，規則是在大圓桌畫賽道，選手們爬過33公分觸鬚超過外層紅圈就算達標，各場次選出前三名頒發獎牌，另有秤重比賽。

參賽選手名字五花八門，展現創意，有「大骨翔平」、「果艷西蝸」、「蝸來瘋」、「音速小子」、「嘰哩蝸啦」。

花蓮市的林小姐和王小姐相約報名，今天起個大早，從路邊撿來「大牛」和「小蝸」參賽。花蓮市的牟小姐被同學慫恿，帶著「好蝸張」比賽；劉先生的「迷你電臀蝸」身材嬌小，幾乎只有一旁大蝸牛的10分之1，他說，別看牠小，活動力非常好。

比賽一開始，眾人圍著圓桌為選手們加油打氣，只見選手有的在原地打轉，有的更壓到一旁蝸牛身上，也有幾隻「飆速」奮力衝線，第一場次的「宇宙搶搶滾」以1分25分的神速打破1分27秒的大會紀錄。

台南葉小姐帶來「小蝸」，比賽前突然下蛋影響表現，最終沒有完賽，葉小姐打趣說「還沒坐月子就要牠上場」。

家住台東池上的客家媳婦陳小姐一個星期前就撿來10隻蝸牛培訓，選出活動力最好的「也羅媽」參賽，以2分鐘15秒勇奪第二場次冠軍，抱走大獎有機地瓜葉一把，她說明年還要再來爭取霸。

雖然是趣味賽，但活動相當正式，比賽前要檢錄，貼上號碼布，前三名登上木頭做的頒獎台，還可獲得精心設計的獎牌。

鄰近萬榮鄉的游小姐一家人今天帶著「滾瓜爛熟」來參加，雖然沒得名，直呼太有趣，「拜託一定要繼續辦下去」。

鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽今天在花蓮鳳林鎮登場，選手伸長觸鬚奮力「衝線」。記者王燕華／攝影
鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽今天在花蓮鳳林鎮登場，選手伸長觸鬚奮力「衝線」。記者王燕華／攝影
主辦單位用心準備頒獎台，讓前三名選手上台受獎。記者王燕華／攝影
主辦單位用心準備頒獎台，讓前三名選手上台受獎。記者王燕華／攝影
鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽今天在花蓮鳳林鎮登場，「迷你電臀蝸」（左）超迷你，只有一旁蝸牛的10分之1 ，相當可愛。記者王燕華／攝影
鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽今天在花蓮鳳林鎮登場，「迷你電臀蝸」（左）超迷你，只有一旁蝸牛的10分之1 ，相當可愛。記者王燕華／攝影
來自台東池上的陳小姐，從10隻蝸牛挑出「也羅媽」參賽，勇奪第二場次第一名，笑嘻嘻抱走大獎有機地瓜葉一把。記者王燕華／攝影
來自台東池上的陳小姐，從10隻蝸牛挑出「也羅媽」參賽，勇奪第二場次第一名，笑嘻嘻抱走大獎有機地瓜葉一把。記者王燕華／攝影
遠從台南來參賽的「小蝸」，比賽前竟然下蛋，還沒「坐月子」就得上場。記者王燕華／攝影
遠從台南來參賽的「小蝸」，比賽前竟然下蛋，還沒「坐月子」就得上場。記者王燕華／攝影

台東 花蓮 蝸牛

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