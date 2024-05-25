台東小馬段截彎取直機率不高 公路局：問題在用路人

省道台11線台東小馬段10年來發生多起交通事故，造成10人死亡，地方歸咎道路設計不良，民代更促請截彎取直或移植路樹。公路局南區養護工程分局台東工務段表示，問題在用路人，會持續強化宣導，並建請警方加強取締作為。

台東工務段長潘祥斌指出，台11線從長濱至都蘭段，無論是線型還是車道，都符合相關道路設計規範，這其中包含小馬段在內，雖然小馬段有幾處彎道，但經實測數據車輛入彎及出灣，在正常車速行駛下，不會有危安的情形。

省道台11線小馬路段10年來發生多起交通事故，造成10人死亡，尤其去年9月起實施區間測速科技執法後又發生4件死亡車禍，地方歸咎道路設計不良，民代更促請截彎取直或移植路樹，以及加裝路燈等措施，以提升用路安全。

不過，公路局及警方研析所有肇事原因發現，問題幾乎都在用路人的身上，包括酒駕、疲勞駕駛及違規超速等三大肇事主因為主，因此，地方要求截彎取直的訴求機率不大，未來，除道路周邊環境設施改善外，警方取締違規也是重點。

潘祥斌表示，現階段已編列500萬元經費，進行小馬段兩旁茄苳樹的修剪工程， 提高採光視野，同時增加號誌標示的設置。另台東縣警察局長梁東山說，裝設路燈部分將轉達權責機關成功鎮公所，同時也會加強違規取締，增加見警率，降低事故率。

潘祥斌強調每條每段公路所設置的速限、號誌標線都是經過無數次實測數據，以及血淋淋教訓後的檢討改善來規範用路人，呼籲駕駛都能遵守規定駕駛，尤其不要酒駕、疲勞駕駛、超速及違規超車。