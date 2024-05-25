聽新聞
test
0:00 / 0:00
25年友愛影城月底熄燈！宜蘭人不捨回憶「謝謝你陪我」
宜蘭縣第一家百貨公司位於7樓的友愛影城，難抵疫情後很多人在網路看電影，生意直落，業者決定做到5月底，昨晚有人把消息貼上臉書，粉絲不捨喊「懷念」「再見了，只剩回憶」「便宜的電影沒了」，更有人發起「你在友愛看的第一部電影？」25年友愛影城將帶著許多人的回憶走入歷史。
宜蘭市舊城東路的友愛百貨公司，早年由前縣長游錫堃向在阿拉伯經商有成的林昭文號召，返鄉創辦宜蘭首家百貨公司，1997年元旦開幕，16層樓分層招商做為化妝品、百貨美食及影城餐廳等，友愛影城是百貨開了2年後才招商進來。
後來宜蘭又開了蘭城新月百貨，市場競爭，友愛百貨於2016年轉型休閒商業大樓，不再招商，把大部分樓層改出租，7樓影城、8樓宴會廳及飯店維持營運。
疫情後，很多人改變影視習慣上網看電影，影城客人日漸稀少，有時一場次只有個位數，幾乎等於包場，不過由於票價只要180元便宜，仍是很多老朋友最愛。百貨公司副理余文雄表示，影城業者與百貨的租約於5月底到期，業者幾經考量不再續租，百貨部門也正辦理接洽另招租中。
友愛影城7樓門口與百貨1樓均無張貼停租消息，官網公告也不明顯。該影城是由幾位股東共同經營，另有其他戲院，業者公告請已預購影票券民眾，歡迎將來到羅東日新戲院觀影使用，如欲退換票券，可於5月底前至原購買處或友愛影城辦理退換，6月起則請到羅東日新辦理。
長達四分之一世紀的友愛影城即將畫下句點，讓很多人感到不捨，臉書貼文「這麼突然」「心裡湧起好多的惋惜」「這輩子第一次進場看電影就是友愛影城」「我好多美好的回憶，就要塵封在此了」「謝謝友愛影城」「這個我看電影的起點，向你致上宜蘭人的敬意」，留言充滿懷念與回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言