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25年友愛影城月底熄燈！宜蘭人不捨回憶「謝謝你陪我」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。記者戴永華／攝影
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。記者戴永華／攝影

宜蘭縣第一家百貨公司位於7樓的友愛影城，難抵疫情後很多人在網路看電影，生意直落，業者決定做到5月底，昨晚有人把消息貼上臉書，粉絲不捨喊「懷念」「再見了，只剩回憶」「便宜的電影沒了」，更有人發起「你在友愛看的第一部電影？」25年友愛影城將帶著許多人的回憶走入歷史。

宜蘭市舊城東路的友愛百貨公司，早年由前縣長游錫堃向在阿拉伯經商有成的林昭文號召，返鄉創辦宜蘭首家百貨公司，1997年元旦開幕，16層樓分層招商做為化妝品、百貨美食及影城餐廳等，友愛影城是百貨開了2年後才招商進來。

後來宜蘭又開了蘭城新月百貨，市場競爭，友愛百貨於2016年轉型休閒商業大樓，不再招商，把大部分樓層改出租，7樓影城、8樓宴會廳及飯店維持營運。

疫情後，很多人改變影視習慣上網看電影，影城客人日漸稀少，有時一場次只有個位數，幾乎等於包場，不過由於票價只要180元便宜，仍是很多老朋友最愛。百貨公司副理余文雄表示，影城業者與百貨的租約於5月底到期，業者幾經考量不再續租，百貨部門也正辦理接洽另招租中。

友愛影城7樓門口與百貨1樓均無張貼停租消息，官網公告也不明顯。該影城是由幾位股東共同經營，另有其他戲院，業者公告請已預購影票券民眾，歡迎將來到羅東日新戲院觀影使用，如欲退換票券，可於5月底前至原購買處或友愛影城辦理退換，6月起則請到羅東日新辦理。

長達四分之一世紀的友愛影城即將畫下句點，讓很多人感到不捨，臉書貼文「這麼突然」「心裡湧起好多的惋惜」「這輩子第一次進場看電影就是友愛影城」「我好多美好的回憶，就要塵封在此了」「謝謝友愛影城」「這個我看電影的起點，向你致上宜蘭人的敬意」，留言充滿懷念與回憶。

位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。記者戴永華／攝影
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。記者戴永華／攝影
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。記者戴永華／攝影
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。記者戴永華／攝影
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。記者戴永華／攝影
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。記者戴永華／攝影
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。記者戴永華／攝影
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。記者戴永華／攝影
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。圖／翻攝自臉書
位於宜蘭友愛百貨7樓的友愛影城因租約到期，經營到月底畫下句點，消息傳出後，宜蘭人滿是不捨回憶。圖／翻攝自臉書

宜蘭 電影

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