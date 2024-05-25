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松鼠害的！基隆安樂區變電所2條導線斷線 多戶停電搶修
基隆市安樂區安樂高中一帶，今天清晨5時54分安樂變電所有饋線瞬跳停電，經查疑松鼠碰觸引起瞬間跳電，雖馬上復電，但造成2條導線斷線，需緊急停電搶修，預計自上午8時45分停電到10時30分，正在搶修復電中，停電戶數還在統計。
今天上午有不少安樂區民眾反映突然跳電後又停電，因為是無預警，不知發生什麼事，很多店家也無法營業，民眾沒有電可用，上午很悶熱。里長後來有廣播要停到上午11時。
台電基隆區營運處表示，今天清晨5時54分，安樂變電所CC45饋線瞬跳停電，經值班人員巡查結果，發現內寮幹線#28桿松鼠碰觸帶電體，造成2相條導線斷線。因需緊急停電搶修，停電時間為上午8時45到10時30分。
台電說，停電範圍為安樂區安一路，定國街，新西街一帶，造成不便，敬請見諒。現場搶修完成，現在準備復電中。
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