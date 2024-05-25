幫助花蓮震災 礁溪寒沐酒店發動募款義賣捐出120萬

礁溪寒沐酒店進駐宜蘭7年，在總經理傅大吉的帶領下員工默默行善。今年3月間寒沐獲五星級旅館標章，酒店上下開心雀躍沒幾天就發生0403花蓮大地震，為了對災民伸出援手，寒沐從5月就開始募款，在昨晚義賣感恩晚會中捐出120萬元給世展會，做為花蓮震災之用。

「我們相信募款幫助災民，是傳達礁溪寒沐成為五星級飯店最有意義的方式」，總經理傅大吉看到傳來的花蓮地震畫面，整個心糾結在一起， 隔周決定募款，經接洽社福團體後與世界展望會合作，從5月1日起在飯店設捐款袋、入住客人可勾選捐款500元或1000元支持震災。

礁溪寒沐酒店製作花蓮地震影片在昨晚慈善感恩晚會中播放，感動了每個人，會中也義賣一幅韓國藝術家李英芝的作品「樹」，是由葉子經由重複且精緻的繪製，從點、線、面構成一棵樹，期待災民早日走出陰影。

畫作從6萬元起賣，經喊價由藍正雄先生以20萬元買下，他又捐出義賣，最後由他的女兒以18萬元買下，晚會也有小額捐款。為期24天「分享與傳遞，愛與善」共募得120萬元善款，由傅大吉代表捐贈給世展會，他感謝寒沐酒店賓客、員工、宜蘭傳藝全聯善美的文化藝術基金會及各界贊助人共襄盛舉。