東海岸最後「石雨傘」 恐將落海

台東東海岸知名風景區「石雨傘」因長年遭受浪擊，僅存1支恐面臨被打落海底的危機，議員促相關單位保護最後1支石雨傘，或作人造石安置。台東縣長饒慶鈴說，會和東管處協調，找出最好的「護傘」方法。

饒慶鈴說，石雨傘景區為東海岸國家風景區管理處管轄，是否加固或其他方式守護最後1支石雨傘，工程浩大，也需技術，須與東管處研議，縣轄景區周邊包含平台部分已完成改善。

台東成功鎮北方10公里的「石雨傘」觀光風景區，因形狀如雨傘的平衡岩（俗稱石雨傘）而得名，遊客慕名而來。但因長年颱風大浪沖擊，將大小不同的傘狀平衡石打落海底，僅剩1支，未來恐消失。議會總質詢多名議員關注石雨傘發展。

議員高美珠說，石雨傘過去還有2、3支，現在只剩1支，未來再被打落，恐不再是景點。議員許進榮說，石雨傘護好，周邊再規畫多元開發，再造觀光榮景。議員楊秋珍表示，被打落到海底的石雨傘，可打撈上來放在原來石柱上。她之前與相關單位討論，但都沒下文。

東管處長林維玲說，不管用加固或人造石頭重新安置，都無法抵抗大自然法則，應順應自然、凋零掉落，維持原狀就是最好保護方式。