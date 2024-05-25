基隆推寧靜街坊 不定期抓噪音車

基隆市七堵區台鐵百福車站前常有改裝飆車，警方日前埋伏並當場查獲，依違反道路交通管理處罰條例舉發7件，警方前天持搜索票拘提非法薛姓改裝業者，查扣4輛改裝拼裝機車，訊後移送偵辦。交通隊說，為遏止類似案件，「寧靜街坊」專案將不定期在全市噪音車出沒熱點路段執法。

警方5日凌晨在百福火車站前埋伏，發現有飆車群眾競速，隨即圍捕盤查，依違反道路交通管理處罰條例舉發。

警方鎖定改裝業者，向基隆地檢署及法院聲請拘票、搜索票，搜索薛男的車行，並查扣4輛違法拼裝機車。

警方說，拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，或已領用牌證而變更原登檢規格、不依原規定用途行駛規定，可開罰3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並當場禁止駕駛、同時沒入車輛，已將4輛機車交由監理單位銷毀。

基隆市、新北市交界道路經常有改裝機車橫行，市府去年11月公告修正噪音管制事項，若車輛使用未經審驗或檢驗合格的排氣管行駛於道路，採行為罰，經員警攔查開立通報單，環保局將依噪音管制法處3千至3萬元罰鍰。

今年2月起，白天查獲提高金額罰到6千、夜間時段晚間11點到隔天上午7點，更罰到1萬2千元，未遵行者將按次加倍處罰，最高可處3萬元罰鍰。

交通隊表示，為有效遏止車輛擅自違規改裝排氣管及製造噪音案件，寧靜街坊專案將動員警方、環保局、監理站，不定期在全市噪音車出沒熱點路段執法。