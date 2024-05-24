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台東特殊兒童視覺異常比率高 綠島7特兒有6人異常
衛生福利部委辦「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，今年獲財團法人保力達公益慈善基金會支持延續，今天東部區台東義診篩檢首場次開跑，眼科團隊把診間醫材行動化，約3名特兒在父母帶領下完成篩檢。醫師謝靜茹說，特兒發生視覺異常比率一般兒童高，必須重視。
謝靜茹說，台東因自然環境好，陽光照射非常強，對孩童眼睛會有一定的影響，若父母又因為方便好帶孩子，給予手機或平板等具藍光3C產品凝視，更會加重兒童眼睛的影響傷害，同理發生在視障率高風險族群的特兒身上，影響甚鉅。
篩檢工作今天上午在社會處舉行，許多父母帶著孩子來檢查眼睛，其中包括3名特兒，眼科團隊手持光學同調斷層掃描、眼壓機、眼底攝影及驗光機等設備，團隊把診間能做的檢測行動化，幾乎都能完成，希望做到早期發現早期治療的目的。
不過，由於兒童篩檢不易，為吸引孩子們注意，現場也設置遊戲區，準備大小玩具，團隊人員身上也放置秘密武器「糖果」，必要時拿出來安撫穩定孩子的心。謝靜茹坦言，兒童的檢查很困難，要檢查成功的關鍵反而不是醫療團隊，其實是父母親。
她表示，所以每次篩檢兒童不是教導父母如何配合檢查，而是先指導學習如何「擺位」，尤其特兒對周遭環境感知和觸覺敏感，無法理解大人在做甚麼，只要擺位正確，再慢慢引導，檢查就容易，孩子慢慢長大理解後也能會配合。
謝靜茹說，篩檢發現一般兒童視力都很正常，但特殊兒童發生視覺異常比率一般兒童高，屬於高風險族群。去年綠島7名特兒就有6名屈光異常，很需政府及民間企業重視，今年獲保力達公益慈善基金會支持，在台東市區、南迴、縱谷、東海岸、綠島及蘭嶼再辦理共6場次篩檢服務。未來也要加強衛教工作，來教育大人們保護孩子的靈魂之窗。
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