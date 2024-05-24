基隆飼主控12歲傷殘老狗被強迫絕育 不如台北友善作法

基隆市議員施偉政今天指出，有飼主家中有隻12歲的老狗，1隻腳斷了早已無法生育，但動保所要求家犬必須要絕育，否則就要摘除子宮，相較台北市只要超齡就可不必絕育，民眾上網下載申請表格說明原因就可申請免絕育，比基隆要人道且友善。市府說，飼主可到動物醫院開立證明不適合麻醉，就可以免絕育，依法執行。

羅姓市民說，他家養的12歲老狗，已經傷殘，早已無生育能力，但動保所仍要求到動物醫院抽血開證明，因年紀太大，麻醉會有危險，動保所要求開刀摘子宮，認為對狗很不友善。台北市的作法就比較人性化，填表格說明即可，不應一國兩制。

議員施偉政今天在議會產發處業務報告時表示，台北市只要超齡就可不必絕育，民眾上網下載申請表格說明原因就可申請免絕育，試想家中沒有生育能力的老狗，還要在年老時動刀，老狗也難以忍受，不太人性化，也不夠友善。

基隆市政府產業發展處長林鼎超說明，依動保法規定，家犬不能繁殖、買賣，飼主必須絕育，有關老狗的問題，因為不適合麻醉進行絕育，建議飼主可到動物醫院開立證明不適合麻醉，就可以免絕育，基隆也都是依動保法執行，並沒有對老狗不友善情況。