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地震封園近2月遠雄海洋公園將重啟 知卡宣戲水7月登場

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮遠雄海洋公園因地震封園近2個月，6月1日將重新開放。圖／海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園因地震封園近2個月，6月1日將重新開放。圖／海洋公園提供

花蓮4月接連地震造成重創，遠雄海洋公園設施也受到影響，閉館休園近2個月，下個月1日將重新開放；花蓮暑假期間最清涼消暑的「知卡宣公園戲水活動」預計7月6日登場，新增互動泡沫機及光雕秀，活動持續到8月26日，周二休園。

花蓮縣政府農業處每年夏天在知卡宣親水公園設計刺激有趣的戲水設施，吸引超過10萬人次入園，相當受歡迎。今年活動時間出爐，將從7月6日至8月26日，每天上午9時到下午5時，原本為周一休館，也順應遊客反映，今年改採周二休園，中午12時至下午1時30分戲水區也會休息。

農業處陳淑雯說，今年將新增互動式泡沬機，讓民眾玩個過癮，每天傍晚起在園區內的種子圖書館及中央圓環等地，還有以「歡樂、戲水、鯨魚」為主題的光雕秀；收費方式比照去年，外縣市遊客入園每人50元，縣民、低收入、長輩、孩童、身心障礙者共5類身分出示身分證、健保卡等身分證明文件免費。

位於台11線的遠雄海洋公園，受地震影響，設施受損，已經封園近2個月。園方今天宣布，將於6月1日重新開園，近日已加強巡檢確保設施都正常運作，也全面清消，準備重新迎接遊客。

6月1日當天，前250名入園遊客贈送禮品，也推出優惠的入園票價，6月壽星還可免費暢遊主題園區，最受歡迎的人魚秀也推出全新劇碼「印度洋心之旅」， 透過一連串好康，邀請遊客前來旅遊，也重振對震後花蓮觀光旅遊的信心。

花蓮知卡宣公園親水設施每年夏季免費開放，吸引大批人潮，今年將從7月6日起登場。本報資料照片
花蓮知卡宣公園親水設施每年夏季免費開放，吸引大批人潮，今年將從7月6日起登場。本報資料照片
花蓮遠雄海洋公園因地震封園近2個月，6月1日將重新開放。圖／海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園因地震封園近2個月，6月1日將重新開放。圖／海洋公園提供

海洋公園 花蓮 身分證

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