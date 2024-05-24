奧運開幕表演團隊升空飛舞 「夏戀礁溪」童玩節當天登場

「夏戀礁溪、礁心一夏」去年吸引大批人潮擠爆會場，鄉公所宣布今年活動安排「無人機光雕秀」開場，也邀請曾在英國奧運開幕表演的團隊首度到宜蘭演出，團員隨著樂音在夜空中變換肢體與組合隊形，吸睛度十足。7月6日活動當天也是童玩節開幕，一北一南大型活動，白天玩童玩、晚上礁溪看表演，精彩飽滿的遊程。

礁溪鄉是溫泉重鎮，近來更發展成為國際光藝術城市。鄉公所與代表會今宣布夏戀礁溪活動4大主軸，包括「無人機光雕秀」、「東方藝術團」、「即將成真火舞團」與「比利時托爾劇院」，其中200多架無人機將飛出6組具有礁溪溫泉意象的圖樣，比利時托爾劇院曾是2012年英國倫敦奧運開幕團隊，今年夏戀礁溪的2大新亮點。

主辦單位表示，除了2大亮點外，還有「東方藝術團」以傳統民俗技術文化為根，融合西方劇場的舞蹈；「即將成真火舞團」是兩位火舞比賽冠軍舞者郭彥甫與甫獲法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅共創的表演團隊，透過炙熱火焰、肢體舞蹈與磅礡氣勢，充滿震撼力。

去年夏戀礁溪吸引上萬人潮，今年活動7月6日晚上7點在礁溪國小登場。鄉長張永徳表示，舉辦活動盼有助提升飯店旅館、伴手禮與餐廳業者在礁溪好做生意，大家好不容易挺過疫情趨緩，透過公私協力共推產業發展，把溫泉勝地的美好拓展到各地，讓國際上知道台灣有個宜蘭礁溪，歡迎在活動前一、兩天就入住礁溪，走景點、吃美食與看表演。