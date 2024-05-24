台東組觀光團 助花蓮度難關

觀光署為振興花蓮震後觀光，提撥9.65億補助花東2縣自由行及團體旅行，台東縣補助方案7月才上路，但縣府及市公所基於花東本一家理念，近日組振興花蓮地區經濟觀光團，規畫6個梯次2天1夜遊程，以行動相挺「厝邊」。

振興花蓮地區經濟觀光團昨早在南京路集合，搭乘2輛遊覽車前往花蓮2日遊，由台東市長陳銘風帶團，縣長饒慶鈴到場，預祝大家旅途順利。團員見到饒縣長出現，很開心地說，「會買很多特產回來分享親友」。

台東市長陳銘風說，地震雖然也影響台東觀光產業，但花東本一家，天災帶來的傷痛與不便，復原之路漫長艱辛，他們感同身受，「既是好厝邊、姊妹縣市，就要用實質行動支持相挺花蓮到底」。

台東市公所表示，振興觀光團共6梯次，參加人員以市公所員工及志工為主，除安排除前往特定景區外，也安排參訪農特產品及手工文創區，直接採購花蓮在地好物，實質挹注經濟。

台東縣政府除補助市公所前往花蓮觀光，正舉辦的東浪嘉年華及即將登場的熱氣球嘉年華、最美星空音樂會等大小型活動，也安排攤位行銷花蓮農特產品，期許花東不分你我，同心共榮。