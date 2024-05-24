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端午訂房大減17% 花蓮不到1成

聯合報／ 記者周湘芸王燕華／連線報導
花蓮藍天麗池飯店因震損拆除，預計月底前拆完，接著收尾，拚下月端午連假前開放周邊通行。記者王燕華／攝影
花蓮藍天麗池飯店因震損拆除，預計月底前拆完，接著收尾，拚下月端午連假前開放周邊通行。記者王燕華／攝影

端午節連續假期為今年最後一個連假，但交通部觀光署統計，3天連假的第1、2天，國內旅宿平均訂房率42.86%，較去年同期大減17%，突破7成的僅有苗栗、連江縣，遭地震重創的花蓮縣更只剩9.38%，鄰近的台東縣也不到3成，與去年花東高達68%的訂房盛況相距甚遠。

觀光署統計，端午連假前2天，僅苗栗縣單日超過8成；平均5成以上的也只有苗栗縣、連江縣、基隆市、澎湖縣及金門縣。最低的花蓮縣僅9.38%，連假最後1天更只剩5.68%，其次為新竹市平均27.72%，緊接為受波及的台東縣，僅29.91%。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，目前花蓮業者端午普遍訂房率約只有5%至8%，往年同一時間應都已5成以上，由於相關振興補助6月才上路，預估初期對訂房率拉抬有限，振興成效恐要暑假才能看見。

張琄菡指出，花蓮旅館公會截至5月底有10家確定永久停業，占花蓮旅館8%；含修繕等暫時停業有22家，大量資遣的員工則有300位。她表示，不到1成的住宿率對業者成本負擔很大，這次沒針對業者營運太實質的協助，業者只能苦撐。

花蓮目前市區還有藍天麗池飯店、吉安麥當勞所在的台雄大樓還在拆除，藍天麗池開拆至今已近3周，附近商家抱怨，拆除作業一延再延，生意大受影響。

縣府表示，藍天麗池預計月底拆除完成，接著需做收尾，努力趕在下月端午連假前完成，讓市區恢復通暢。

花蓮 訂房 連假

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花蓮藍天麗池震損拆除 周邊店家怨封路生意清淡

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