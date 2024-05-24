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花蓮泛舟住宿 可以享85折優惠

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」6月1日登場，只要出示賽事證明或體驗泛舟活動並住宿，就可享85折優惠。圖／花蓮縣政府提供
「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」6月1日登場，只要出示賽事證明或體驗泛舟活動並住宿，就可享85折優惠。圖／花蓮縣政府提供

403地震重創花蓮觀光產業，6月1日「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」登場，花蓮縣府與東海岸國家風景區管理處合作，推出「花蓮泛舟月」活動，只要出示賽事證明或體驗泛舟活動並住宿，就可享85折優惠。

縣府觀光處長張志翔表示，秀姑巒溪泛舟鐵人三項是國際級賽事，鼓勵選手留宿旅遊，也希望遊客來花蓮享受泛舟的樂趣。為提高淡季住宿率，出示賽事或泛舟證明皆享有住宿優惠，在合作旅宿住宿，也可享泛舟85折優惠，縣府也歡迎店家加入合作優惠店家行列。

張志翔說，縣府即日起至11月30日推「永續遊花蓮、國內外4大旅遊市場獎勵方案」，自由行旅客到花蓮住宿及前往3項永續旅遊點，就有機會獲得電動汽車、雙人機票。

縣長徐榛蔚表示，403花蓮強震受創嚴重的太魯閣國家公園位於縣境北端，以南包括新城鄉、花蓮市、吉安鄉等其他鄉鎮，交通與著名觀光景點均未受影響，歡迎全國民眾到花蓮旅遊。

另外，觀光處公布3場「2024流星花蓮星光音樂會」，首場6月29日將在富里鄉農會草坪，現場化身星空舞台，去年金曲獎入圍的阿布絲將以嘹亮歌聲獻給家鄉，還有花蓮在地的曼波魚爵士樂團、布農原民MK樂團，以及歌唱比賽常勝軍邱振哲及古箏小提琴合奏，用音樂撫慰心靈。

星光音樂會在8月10日「海之聲」場次，民眾可躺臥七星潭湛藍海灘聆聽動人樂章，9月28日「森之音」場次於大農大富平地森林舉辦，在森林浴中欣賞表演。

住宿 花蓮強震 音樂會

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