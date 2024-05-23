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連署站被威脅撤點 罷樑團體：第二階段面臨更嚴峻挑戰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
拆樑行動小組並公布七個連署站點，少了暖暖連署站，但新增七堵連署站，因此總數仍是7處沒有變。圖／山海公民拆樑行動提供
拆樑行動小組並公布七個連署站點，少了暖暖連署站，但新增七堵連署站，因此總數仍是7處沒有變。圖／山海公民拆樑行動提供

發起罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」今晚表示，日前發起募資活動，目前募資總金額已達400萬元，承諾會將資金公開透明的做運用，結餘會捐助基隆在地公益團體。行動小組並表示，暖暖連署站遭到威脅，揚言拒消費，只好無奈撤點，並指第二階段連署，面臨比第一階段更嚴峻的挑戰。市府回應，基隆市政府不受外界影響，專心拚市政。

山海拆樑小組發言人李晏蓉表示，正在進行中的第二階段的連署，已面臨與第一階段相比更嚴峻的挑戰，在第二階段開啟後，罷免行動受到更多的打壓及威脅，暖暖連署站甚至在上周遭到威脅撤點。

李晏蓉說，籲基隆市民站出來連署，尤其是簽署第一階段的民眾也必須回來再簽署一次，千萬不要認為少自己一張連署沒關係，在民主法治的社會，為自己的權利挺身而出，絕對是正確的行動，連署數量不只是要達到法定門檻「被罷免人原選舉區選舉人總數10%」的3萬792人，更要向全台灣展現基隆市民的民意。

拆樑行動小組並說，日前發起募資活動，在各界強力支持之下，在倒數9天前順利達標350萬元，現募資總金額已達400萬元，團隊感謝所有支持的民眾，也承諾會將資金公開透明的做運用。

拆樑行動小組並公布七個連署站點，少了暖暖連署站，但新增七堵連署站，因此總數仍是7處沒有變。

市府對罷樑團體目前仍是冷處理，不多做回應，強調市府團隊全力拚市政。

罷免 謝國樑

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