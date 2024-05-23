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新港鬼頭刀需求疲弱 台東議員盼營養午餐列入菜色

中央社／ 台東縣23日電
台東縣成功鎮新港特產鬼頭刀，外銷市場減少、國內需求疲弱，影響價格，無黨籍台東縣議員許進榮建議學生營養午餐增加鬼頭刀菜色；縣長饒慶鈴表示，會協調學校與軍方通路。圖為5月11日新港漁港鬼頭刀。中央社
台東縣成功鎮新港特產鬼頭刀，外銷市場減少、國內需求疲弱，影響價格，無黨籍台東縣議員許進榮建議學生營養午餐增加鬼頭刀菜色；縣長饒慶鈴表示，會協調學校與軍方通路。圖為5月11日新港漁港鬼頭刀。中央社

成功鎮新港特產鬼頭刀，外銷市場減少、國內需求疲弱，影響價格，台東縣無黨籍議員許進榮建議學生營養午餐增加鬼頭刀菜色；縣長饒慶鈴表示，會協調學校與軍方通路。

台東成功鎮新港漁港是台灣主要的鬼頭刀產地之一，過去以外銷為主，國內餐廳少見，近幾年也逐漸銷售國內市場，但今年外銷市場減少，國內需求又疲弱，價格不到巔峰時一半，引起議員關切。

台東縣議會今天進行縣政總質詢，許進榮質詢饒慶鈴表示，鬼頭刀是新港區漁會產量最高魚類，過去9成外銷美國，但美國去年起不再進口，導致魚販囤貨愈來愈多，供需失衡，價格下跌，漁民雖滿載而歸，臉上卻沒有笑容，新港區漁會已發文尋求漁業署協助。

許進榮建議台東縣府，協調各校在營養午餐中增加鬼頭刀菜色。

饒慶鈴表示，希望漁會協助鬼頭刀分切加工，符合學生需求，讓午餐廚房方便烹調，她允諾將會了解漁民困境、尋求立委幫助，並協調學校及台東各營區擴展漁民通路。

另外，許進榮也建議縣府每年也能舉辦「第1鮪」拍賣會促銷。

他說，全台僅有3處港口可捕捉黑鮪魚，包括屏東東港、宜蘭南方澳及台東新港，唯獨台東未舉行「第一鮪」拍賣會，希望縣府促成第一鮪拍賣會並促銷新港特產鬼頭刀。

饒慶鈴回答，拍賣會是好事情，也能增加成功鎮觀光收入，不過拍賣會有既定機制及流程，縣府會努力協調新港漁會及漁民，提供協助。

台東 漁民 營養午餐 饒慶鈴

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