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花蓮藍天麗池震損拆除 周邊店家怨封路生意清淡

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮藍天麗池飯店因震損拆除，預計月底前拆完，接著收尾，拚下月端午連假前開放周邊通行。記者王燕華／攝影
花蓮藍天麗池飯店因震損拆除，預計月底前拆完，接著收尾，拚下月端午連假前開放周邊通行。記者王燕華／攝影

花蓮接連地震造成多棟樓房倒塌，目前市區還有藍天麗池飯店吉安麥當勞所在的台雄大樓在拆除，其中藍天麗池開拆至今已近3個星期，外界傳言要到下月底才能完成，附近商家抱怨生意大受影響。縣府表示，不清楚網路流言從何而來，藍天麗池拆除工程預計到月底，接著需一段時間做收尾，努力趕在下月端午連假前完成，讓市區恢復通暢。

藍天麗池飯店位於市區要道中正路，因上月3、23日接連地震，一樓梁柱嚴重受損，評估有傾倒危及公眾安全，因樓層高達12樓，縣府調度長臂怪手，這個月初開始拆除，原本預計3個星期可以完成，時間稍有延誤，網路還傳出要到6月30日才能完工。

縣府建設處長鄧子榆表示，藍天麗池樓層較高，混凝土強度也比預期高，都影響拆除進度，原本是24小時不停輪班拆除，但市區各樓房陸續拆除已經一個多月，必須考慮讓怪手司機有適當休息。

鄧子榆說，目前是先由長臂怪手從中間慢慢剝除，待拆到較低樓層，就可以有更多機具進入拆除，預計月底前拆除完畢，後續還有廢棄土方清運、周邊公共設施復原、路面刨鋪等作業，預計6月上旬可以開放。

吉安麥當勞拆除，周邊中華路等道路也受影響。鄧子榆說，吉安麥當勞預計拆到下月4日，和藍天麗池時程差不多，屆時地震所有倒塌樓房的拆除工作都完成，會努力趕在端午連假前讓市區交通恢復正常。

藍天麗池拆除造成周邊商家生意受到影響，有店鋪抱怨拆除作業一延再延，封路造成超過1個月不能營業，拆除前完全沒跟周邊店家討論，也沒有配套措施或給予補助，等於是讓業者自生自滅。

縣府觀光處長張志翔說，大型振興方案因涉及中央單位的權責畫分，會持續溝通爭取，縣府的部分，民政處正規畫花蓮購物節擴大辦理，希望刺激消費，振興各行各業。

花蓮藍天麗池飯店因震損拆除，預計月底前拆完，接著收尾，拚下月端午連假前開放周邊通行。記者王燕華／攝影
花蓮藍天麗池飯店因震損拆除，預計月底前拆完，接著收尾，拚下月端午連假前開放周邊通行。記者王燕華／攝影

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